TORINO. Orazio Gentileschi, un pittore in viaggio.

Mostra presso le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino, dal 22 novembre 2025 al 3 maggio 2026.
La mostra è dedicata ad uno dei più importanti artisti italiani del Seicento; l’esposizione ne racconta la straordinaria qualità pittorica ed approfondisce i vari contesti artistici che il pittore frequentò ed i numerosi artisti, committenti, regnanti e collezionisti che incontrò.
In allegato, presentazione con i dettagli per ingressi e visite: Orazio Gentileschi
Info:
011 18 48 711 (lun-ven, 10-13) o mail a: didattica@arthemisia.it