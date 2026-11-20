Ad apertura del 3° ciclo di “Arte che continua_ Contemporaneità 2026 – 2027” ecco il primo preannunciato incontro “sul territorio”, a cura degli AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO:
* Sabato 21 novembre 2026, ore 11:00, nei suggestivi locali al pian terreno del cinquecentesco Palazzo Scaglia di Verrua (via Stampatori 4 – Torino), ci accoglierà Francesca Simondi, titolare dell’omonima Galleria.
Visiteremo le sale che si affacciano sul cortile interno e conosceremo le opere esposte di artisti già presenti allo stand della stessa galleria nella stimolante edizione di Artissima 2026. Sarà un modo per iniziare a conoscere il mondo legato all’arte ed avvicinarci ai nuovi linguaggi espressivi.
Prenotazioni immediate in chat (max 12 persone), wa 335 678 4471.
Vedi in allegato il programma completo di “Arte che continua … Contemporaneità“: AMAA Arte che continua Contemporaneità 2026 – 2027 fino al 10 maggio 2027.
Seguiranno comunicazioni con date e modalità per le visite guidate
Info ed iscrizioni: tel / whatsapp 335 678 4471 – oppure scrivi a: info@amicidellarteedellantiquariato.it
Le coordinate per i collegamenti online verranno inviati agli iscritti, prima della loro effettuazione.