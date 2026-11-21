Sedici opere etrusche e capolavori di Arturo Martini, provenienti da musei e collezioni italiani, arrivano a Vado Ligure per un originale accostamento. Un dialogo tra antico e contemporaneo che svela il legame profondo tra uno dei maggiori protagonisti della scultura italiana del Novecento ed una civiltà che ha rappresentato una delle fonti di ispirazione più significative della sua ricerca artistica.

È il cuore della mostra “Arturo Martini. Io sono il vero etrusco“, che fino al 18 aprile 2027 propone a Villa Groppallo un confronto inedito tra le opere dello scultore ed alcuni capolavori originali dell’arte etrusca.

Curata da Carla Bracco e Magda Tassinari, la mostra è promossa dall’Associazione Lino Berzoini – Centro per lo studio e la promozione dell’Arte, in collaborazione con il Comune di Vado Ligure, e con il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari CR Savona e con la sponsorizzazione di Vado Gateway.

Accanto alle sculture già presenti nel Museo di Vado Ligure, il percorso riunisce opere provenienti da altri musei e collezioni private, reperti archeologici, fotografie e documenti, dando vita ad un progetto espositivo di particolare originalità nel panorama culturale ligure.

Gli accostamenti tra le due culture offrono occasioni di particolare suggestione: Il benefattore di Martini dialoga con due sarcofagi etruschi provenienti da Tarquinia e Tuscania; i modelli originali in gesso del Monumento ai Caduti ed il gruppo del Cieco incontrano teste da Cerveteri e Chianciano. L’Autoritratto, il busto della figlia Nena e due teste femminili conservate al Museo di Verbania si confrontano con i ritratti etruschi dal caratteristico sorriso. Di particolare interesse anche l’incontro tra l’Odalisca, proveniente dalle collezioni della Cassa di Risparmio in Bologna e le urnette cinerarie di Chiusi con figure femminili semisdraiate, accomunate da sorprendenti consonanze nella morbidezza delle forme e nella sensibilità plastica.

La mostra affronta un rapporto finora non sufficientemente approfondito nel suo complesso. La fascinazione per l’arte etrusca attraversò intensamente i primi decenni del Novecento, alimentata da importanti scoperte archeologiche e da un vivace dibattito artistico e critico, fino al fenomeno degli «Etruschi moderni». Ma quale fu, in particolare, l’influenza di questa civiltà sulla scultura di Martini? A rispondere sono le parole dello stesso artista, riportate nei Colloqui con Arturo Martini di Gino Scarpa: «Per due anni ho studiato la scultura etrusca e per cinque l’ho ridata. Io sono il vero etrusco; loro mi hanno dato un linguaggio e io li ho fatti parlare, li ho espressi. Avrei potuto fare mille statue come le avrebbero immaginate loro».

Una dichiarazione che restituisce il senso della mostra: Martini non si limitò a guardare all’arte etrusca come a un modello del passato, ma ne assimilò il linguaggio, facendolo proprio e trasformandolo in una visione personale e profondamente moderna. Il confronto diretto con le opere originali permette oggi di riscoprire questa radice fondamentale della sua ricerca.

La mostra sarà accompagnata da un ricco programma di iniziative collaterali che coinvolgerà anche altre sedi culturali del territorio: conferenze e presentazioni, visite guidate in compagnia delle curatrici e laboratori didattici dedicati ai più piccoli. Il calendario di appuntamenti permetterà così di approfondire i temi dell’esposizione, offrendo al pubblico ulteriori occasioni di incontro con l’arte di Arturo Martini e la civiltà etrusca.

Opere provenienti da Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, Civico Museo Archeologico di Chianciano Terme, Museo Archeologico Nazionale Cerite di Cerveteri, Museo Archeologico Nazionale di Tuscania, Museo nazionale etrusco di Chiusi, MART Museo di arte moderna e contemporanea di Rovereto, Museo del Paesaggio di Verbania Fondazione CaRisBo di Bologna, La Galleria BPER Banca, Collezioni private.

Si ricorda inoltre la collaborazione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto; Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza; Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio; Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Nazionali Toscana

Il programma completo delle iniziative è disponibile in allegato e sul sito https://visitvadoligure.it/mostra-arturo-martini-io-sono-il-vero-etrusco/

Catalogo a cura di Carla Bracco, Magda Tassinari

Edito da Sagep Editori s.r.l.

CONFERENZE E PRESENTAZIONI a ingresso libero:

1. L’urnetta etrusca col mito di Echetlo del Museo Archeologico del Finale

Esposizione dell’opera dai depositi del museo, a cura di Carla Bracco, Magda Tassinari, Giovanni Murialdo

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina – Museo Archeologico del Finale sabato 28 novembre 2026 ore 16

2. La mostra Arturo Martini. Io sono il vero etrusco, a cura di Carla Bracco, Magda Tassinari

Vado Ligure, Villa Groppallo – sabato 16 gennaio 2027, ore 16

3. Arturo Martini, la Pietra di Finale e la suggestione dell’antico, a cura di Carla Bracco, Magda Tassinari, Giovanni Murialdo

Finalborgo, Teatro Aicardi – sabato 13 marzo 2027, ore 16

4. Tra terracotta e maiolica: Arturo Martini e Francesco Messina alla Fornace La Fenice di Manlio Trucco, a cura di Carla Bracco

Albisola Superiore, Museo della Ceramica Manlio Trucco, venerdì 19 marzo 2027, ore 17

5. Etrusco e classico: Arturo Martini e Renata Cuneo a Savona (Arturo Martini e Renata Cuneo. Etrusco e classico: due personalità innovative e complementari per l’arte savonese), a cura di Magda Tassinari e Valentina Frascarolo

Savona, Pinacoteca Civica, sabato 10 aprile 2027, ore 16

VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA in compagnia delle curatrici – Vado Ligure, Museo di Villa Groppallo, ore 16:

– Sabato 5 dicembre, venerdì 18 dicembre 2026

– Sabato 9 gennaio, venerdì 23 gennaio, sabato 6 febbraio, venerdì 19 febbraio, sabato 6 marzo, venerdì 19 marzo, sabato 3 aprile, venerdì 16 aprile 2027

Per gruppi (min. 12 persone) e scolaresche è possibile programmare altri appuntamenti.

Info:

Arturo Martini. Io sono il vero etrusco

Villa Groppallo – Museo Arturo Martini, Vado Ligure (SV)

Periodo: fino al 18 aprile 2027

Ingresso: libero

Orari di apertura del Museo: Mercoledì: 9.00–12.00 – da giovedì a domenica: 15.00–18.00

Tel. 019 9477500 – 347.9939616 – 353.4454956 – Sito web: www.comune.vado-ligure.sv.it