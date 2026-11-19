La Cultura che splende per secoli ed illumina l’arte d’infinito. Le decorazioni in foglie d’oro rappresentano uno degli elementi più iconici e sbalorditivi della Reggia di Caserta, impiegate copiosamente negli appartamenti storici, nelle sale di rappresentanza e sugli arredi, frutto di una raffinata tradizione artigianale del Settecento.

In un documento del 28 gennaio 1768, Luigi Vanvitelli in persona dettò le regole ferree ai decoratori di corte, affermando che per applicare il mordente e la foglia d’oro zecchino (manteneva appunto lucente anche per secoli!), erano necessari dieci passaggi, stendendo prima nove strati preparatori (con l’alternare di ceraso, terra rossa, rosso chiarissimo e giallo), prima di passare l’oro.

Simboli e stili: Le cornici, gli stucchi e gli intagli, riprendono motivi classici e barocchi, come foglie di acanto, palmette, leoni alati, aquile, delfini e trofei militari.

Sale iconiche: La foglia d’oro domina la celebre Sala del Trono; lo Scalone d’Onore (il cuore monumentale del Palazzo borbonico); le cornici dei grandi portelloni lignei dell’ala storica della Reggia. Questa -si sa- è oggetto di continui cantieri conservativi, curati da specialisti del settore per pulire, disinfestare i supporti lignei e reintegrare le parti di foglia d’oro (ammalorate dal tempo), sui divani, sulle specchiere e sulle decorazioni architettoniche.

Il simbolismo e l’impatto visivo. La sala di Astrea, chiamata anche Anticamera per i Gentiluomini di Carriera, Ambasciatori, Segretari di Stato e altre persone privilegiate, in quanto destinata appunto ad accogliere dette personalità, deve la sua denominazione all’affresco posto nella volta, raffigurante il Trionfo di Astrea, di Jacques Berger del 1815: il pittore, per ritrarla, si ispirò a Carolina Bonaparte, moglie di Murat. Fu lo stesso Murat a commissionare la camera, i lavori di realizzazione invece vennero curati da Antonio De Simone, con l’aiuto di Étienne-Chérubin Leconte. Sui lati brevi della camera sono posti due altorilievi: il primo, di Valerio Villareale, “Minerva come Ragione tra la Stabilità e la Legislazione”, mentre il secondo, di Domenico Masucci, denominato “Astrea tra Ercole e il Regno delle due Sicilie”. Anche i bassorilievi posti nella volta, di colore dorato, hanno come tema la figura di Astrea.

La sala del Trono ha una lunghezza di trentacinque metri per una larghezza di tredici ed è illuminata da sei finestre; venne completata nel 1845, in occasione del Congresso degli scienziati italiani: i lavori iniziarono nel 1811 sotto la direzione di Pietro Bianchi, per poi passare nelle mani di Gaetano Genovese. Lungo le pareti sono poste ventotto colonne scanalate, disposte in coppia, i cui capitelli sono stati scolpiti da Gennaro Aveta. Su quelle brevi, sono presenti due bassorilievi che hanno come tema la Fama, opera di Tito Angelini e Tommaso Arnaud, mentre sull’architrave sono posti 44 medaglioni con i ritratti dei re di Napoli, da Ruggero il Normanno fino a Ferdinando II. La volta è affrescata con l’opera: “La posa della prima pietra del Palazzo il 20 gennaio 1752”, di Gennaro Maldarelli, del 1845. Il trono, posto sul fondo della sala, è in legno intagliato e dorato, con braccioli a forma di leoni alati, ai lati due sirene simbolo della città di Napoli, e rivestito in velluto blu: probabilmente era un trono da barca, risalente al XIX secolo.

Nelle retrostanze della sala del Trono e della sala di Astrea, sono raccolti disegni e modelli degli ambienti della Reggia. Nella sala Luigi Vanvitelli, così chiamata per via di una pittura eseguita da Giacinto Diano e che ha come protagonista proprio l’architetto, si conserva un plastico dell’Edificio, realizzato da Antonio Rosz tra il 1756 e il 1758. In un’altra, invece, sono custoditi dei modelli lignei delle sale di Marte e di Astrea, realizzati intorno al 1813; il modello della sala del Trono, della fontana di Eoleo, anche questo opera di Rosz. Sempre realizzato da questi, al centro della terza sala, è il modello della facciata del Palazzo, mentre alle pareti bozzetti di Domenico Masucci e Valerio Villareale, oltre a disegni di Luigi e Carlo Vanvitelli.

Autore: Gennario D’Orio – doriogennaro@libero.it