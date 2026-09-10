VERCELLI. Chagall.

Dal 13 ottobre 2026 al 29 marzo 2027, con oltre 50 capolavori di Marc Chagall, la straordinaria mostra, a cura di Francesca Villanti, ne racconterà la vita ed il percorso artistico, attraverso tutte le tematiche più care all’artista: l’amore, la religione, gli animali, i sogni, la poesia, la nostalgia della patria.
Ad arricchire il percorso e approfondire l’esperienza culturale, si aggiunge una selezione di opere della Collezione Giuseppe Iannaccone, curata da Daniele Fenaroli, in un rimando di poetiche ed assonanze tra mondi ed artisti diversi.
In allegato, presentazione della mostra: Chagall a Vercelli
Info:
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