GENOVA. Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf.

Palazzo Ducale di Genova presenta la mostra della prossima stagione espositiva: Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf, dal 16 ottobre 2026 al 2 maggio 2027 porterà per la prima volta in Italia oltre 140 capolavori di una collezione per molto tempo rimasta riservata.

Grazie ad una collaborazione con La Collezione Scharf e MondoMostre, la Fondazione Palazzo Ducale di Genova potrà offrire ai suoi visitatori il racconto di due secoli di storia dell’arte, attraverso una selezione di opere curata dalla Direttrice dell’istituzione genovese, Ilaria Bonacossa: oltre ai maestri citati dal titolo della mostra, saranno presentate opere che vanno da Goya a Tony Cragg e Katharina Grosse, passando per Corot, Bonnard, Matisse e Léger, a testimoniare le importanti e complesse vicende della storia del collezionismo nel secolo scorso.

Tra le più rilevanti raccolte private tedesche, la Collezione Scharf spazia da Goya al Realismo, fino all’Impressionismo, al Cubismo e all’arte contemporanea. La sua storia è un’eredità di famiglia che attraversa le generazioni: nasce dalla celebre collezione berlinese di Otto Gerstenberg, incentrata sui pionieri del Modernismo e dell’avanguardia francese. La figlia Margarethe Scharf riuscì a salvare il nucleo principale durante la Seconda Guerra Mondiale. I nipoti Walter e Dieter Scharf ne svilupparono ciascuno un ramo. Quello di Dieter, focalizzato sul Surrealismo, è in prestito permanente alla Collezione Scharf-Gerstenberg di Charlottenburg dal 2008.

Walter Scharf, la moglie Eve ed il figlio René ne hanno ampliato la sezione francese con Monet, Cézanne, Matisse e Picasso. Oggi René Scharf e la moglie Christiane Scharf proiettano la tradizione nel presente, collezionando arte moderna e contemporanea (tra cui Sam Francis, Sean Scully, Daniel Richter e Katharina Grosse) con un focus sull’evoluzione della pittura e il dialogo tra figurativo e astratto.

Info:

Palazzo Ducale Genova

Piazza Giacomo Matteotti, 9 (Sottoporticato)

Orari: Lunedì dalle ore 14:30 alle 19:30

Dal martedì al giovedì e domenica dalle ore 10:00 alle 19:30

Venerdì e sabato dalle 10:00 alle 20:00

Siti web: palazzoducale.genova.it – mondomostre.it

Biglietti: Link al biglietto Open in promozione: https://mondomostre.vivaticket.it/it/tour/renoir-monet-toulouse-lautrec-cezanne-200-anni-di-arte-dalla-collezione-scharf/5012

La Promo sul biglietto Open è valida fino al 15 ottobre, a 18,00 € incl. prevendita (invece di 20,00 €) per visitare la mostra fino al suo termine.

Fonte:

Palazzo Ducale

Massimo Sorci – msorci@palazzoducale.genova.it

tel. +39 010 8171626 – 335 5699135