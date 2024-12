TRIESTE. Una donazione di arte moderna alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il triestino Antonio Cattaruzza, 71 anni, laureato in Ingegneria meccanica, con alle spalle una lunga carriera in Generali, ha donato alla Regione Friuli-Venezia Giulia la sua collezione di duecento opere d’arte tra cui lavori di Picasso, Miró, Ernst, De Chirico: dipinti, disegni, sculture e grafiche, vetri e tecniche miste, valutati in totale oltre 700mila euro, andranno all’Ente regionale per il Patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

Una scelta, per Cattaruzza, che è di origini austriache, che si inquadra perfettamente nel suo stile triestino, con un profondo sentire di appartenenza ad una comunità e la grande fiducia nelle istituzioni.

Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha dichiarato che intende esporre le opere «nei migliori spazi di cui disponiamo, nel Palazzo di piazza Unità e anche nella nuova sede in Porto Vecchio, quando sarà pronta».

www.ilgiornaledellarte.com 3 dic 2024