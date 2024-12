FAENZA (Ra). Il Museo Internazionale della Ceramica inaugura una nuova sezione dedicata all’Art Nouveau e Déco.

Il Mic di Faenza inaugura il nuovo allestimento della sala dedicata alla ceramica europea, dall’Art Nouveau al Déco, fino agli anni ‘40.

Come ci ha spiegato Claudia Casali, curatrice del nuovo percorso, «dal 2011 il Mic di Faenza ha programmato un riallestimento delle sezioni permanenti, lette con uno sguardo aggiornato e contemporaneo. La nuova sezione che apre al pubblico inaugura una rilettura in chiave internazionale del XX e XXI secolo, prevista per il prossimo biennio, seguendo la vocazione “internazionale” del nostro Museo. Nello specifico affrontiamo il clima Art Nouveau e Déco della prima parte del XX secolo, con 600 pezzi, analizzando le tematiche e i protagonisti dell’epoca. Viene affrontato il ruolo delle grandi esposizioni e delle principali manifatture europee a confronto, in un dialogo tematico, formale e tecnico. Per l’occasione verranno attivati dei contenuti multimediali che consentiranno al visitatore di approfondire l’epoca analizzata non solo dal punto di vista ceramico, ma anche letterario e storico, contestualizzando il periodo indagato».

Il nuovo percorso, diviso in quattordici aeree tematiche, espone ceramiche mancanti dalle sale museali da oltre ottant’anni, a testimoniare la straordinaria ricchezza del patrimonio conservato nei depositi del Museo, dai quali sono state recuperate oltre 160 opere, di cui sei restaurate per l’occasione.

Autore: Carla Cerutti

Fonte: www.ilgiornaledellarte.com 3 dic 2024

Info:

MIC Faenza – Viale A. Baccarini n. 19 – Faenza, RA 48018 Italy

Tel. +39 0546 69 73 11 – info@micfaenza.org – www.micfaenza.org