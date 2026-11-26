Dopo anni di lavori e ponteggi, Palazzo Madama torna a mostrarsi nella sua interezza nel cuore di Torino.

Sulla sommità della facciata barocca progettata da Filippo Juvarra (Messina, 1678 – Madrid, 1736) sono tornate a svettare le quattro statue allegoriche del Buon Governo, realizzate da Giovanni Baratta, ma quelle visibili oggi sono copie in marmo di Carrara. Gli originali, recuperati e restaurati, sono stati trasferiti negli spazi ipogei della Galleria di Carlo Emanuele I, dove saranno valorizzati all’interno di un nuovo percorso museale.

Il completamento del restauro integrale del prospetto segna una tappa importante nel programma di riqualificazione e valorizzazione dell’intero complesso storico. I primi due lotti dell’intervento, dedicati alla facciata, hanno comportato un investimento complessivo di 5,2 milioni di euro. Il progetto più ampio, articolato in cinque lotti, prevede invece risorse per 12,5 milioni di euro e punta a ripensare Palazzo Madama non soltanto come sede del Museo Civico d’Arte Antica, ma come luogo attraverso cui raccontare la storia e le trasformazioni della città.

L’intervento di restauro della facciata di Palazzo Madama si è articolato in due fasi. La prima, condotta tra il 2022 e il 2024, ha interessato l’avancorpo centrale della facciata, con un investimento di 2,9 milioni di euro sostenuto dalla Fondazione CRT. Il secondo lotto, completato nel 2025 grazie ad un finanziamento di 2,3 milioni di euro del Ministero della Cultura, ha riguardato le due porzioni laterali del prospetto. Un cantiere complesso, nel quale il consolidamento strutturale si è affiancato al recupero dei marmi storici provenienti dalle cave alpine ed al restauro dei grandi finestroni barocchi. Per affrontare le criticità dell’edificio sono stati impiegati anche elementi reversibili in acciaio, con l’obiettivo di garantire la stabilità delle strutture senza alterarne l’identità storica. Particolarmente significativo è stato il lavoro sulle quattro sculture allegoriche di Giovanni Baratta, raffiguranti Giustizia, Liberalità, Pietà e Vittoria. Nel 2022 le statue originali erano state rimosse dalla sommità del palazzo con un’operazione spettacolare, accompagnata da un padiglione di restauro visitabile in Piazza Castello. Dopo il recupero, gli originali in marmo di Brossasco sono stati trasferiti negli spazi ipogei della Galleria di Carlo Emanuele I, mentre sulla facciata sono state collocate le copie in marmo di Carrara. Anche il cantiere ha assunto una dimensione pubblica: grazie ad un percorso guidato accessibile fino a 28 metri di altezza, migliaia di visitatori hanno potuto osservare da vicino le diverse fasi del restauro.

Il recupero della facciata è soltanto il primo passaggio di un programma complessivo da 12,5 milioni di euro, articolato in cinque lotti, che mira ad intervenire sugli spazi interni e sulle aree finora non accessibili, ampliando le possibilità di visita e ripensando il rapporto tra edificio storico e funzione museale.

È già in corso il terzo lotto, dedicato alla Galleria di Carlo Emanuele I, l’antico collegamento ipogeo tra Palazzo Madama ed il complesso di Palazzo Reale, realizzato tra la fine del Cinquecento ed i primi anni del Seicento. Il recupero di questi ambienti consentirà di valorizzare le quattro statue originali del Buon Governo attraverso un allestimento dedicato, inserendole in un percorso che comprende anche le antiche mura di Augusta Taurinorum.

Le successive fasi di intervento guarderanno invece verso l’alto. Il quarto lotto prevede infatti l’apertura al pubblico della terrazza panoramica di oltre 500 mq situata sopra la volta dello Scalone Juvarriano, insieme al recupero del sottotetto sopra la Sala del Senato ed alla realizzazione di nuovi collegamenti e servizi museali.

Ancora in fase di pianificazione è il quinto lotto, che interesserà gli spazi ipogei dell’antica Porta Fibellona, gli ambienti degli ex Magazzini e delle Scuderie, destinati ad ospitare oltre 600 mq di nuove superfici espositive, e le aree di accoglienza, biglietteria e bookshop.

Palazzo Madama viene ripensato come un Museo della Città, un luogo capace di restituire le diverse stratificazioni storiche, artistiche e urbanistiche di Torino. La sua posizione coincide infatti con uno dei punti fondativi della città: qui si sono succedute la Porta Decumana di Augusta Taurinorum, le strutture del castello medievale e la residenza barocca trasformata da Juvarra. Nel corso dei secoli l’edificio ha inoltre assunto un ruolo centrale nella storia politica italiana, ospitando il Senato subalpino, prima di diventare sede del Senato del Regno di Sardegna. Lo Statuto Albertino, invece, fu emanato da Carlo Alberto il 4 marzo 1848.

Dalla fine dell’Ottocento, gli interventi di Alfredo d’Andrade hanno progressivamente consolidato la vocazione pubblica del palazzo, fino alla costituzione del Museo Civico d’Arte Antica, oggi custode di oltre 80mila opere distribuite in un percorso che attraversa Medioevo, Rinascimento, Barocco e arti decorative.

È in questa continuità tra patrimonio architettonico e storia urbana che si inserisce il nuovo posizionamento culturale del museo, sintetizzato nel concetto di Civico Zero: Palazzo Madama come punto di partenza per comprendere Torino, le sue origini e le trasformazioni che ne hanno definito l’identità.

La riqualificazione punta a rendere questa vocazione ancora più concreta: la futura terrazza panoramica offrirà un nuovo punto di osservazione sulla città, mentre gli ambienti ipogei e gli spazi degli ex Magazzini e delle Scuderie amplieranno il percorso espositivo. Un modo per mettere in relazione la storia dell’edificio con quella di Torino, aprendo al pubblico luoghi finora poco conosciuti o non accessibili.

“Fin dall’inizio abbiamo creduto nel valore di questa complessa operazione di restauro e recupero dell’edificio, che più di tutti testimonia le principali epoche storiche di Torino, e per questo abbiamo scelto di sostenere circa metà del costo dell’intera operazione”, ha spiegato Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT. “Abbiamo stanziato le risorse necessarie per un lavoro che ha richiesto ricerca, competenze specialistiche e soluzioni innovative, dando continuità alla nostra azione di sostegno e valorizzazione di Palazzo Madama. E abbiamo voluto che il cantiere fosse aperto ed accessibile anche alle persone con disabilità, perché il restauro fosse anche un’occasione per conoscere da vicino il Palazzo e rafforzare il legame della cittadinanza con questo simbolo di Torino, patrimonio dell’UNESCO”.

Fonte: www.artribune.com 25 nov 2026