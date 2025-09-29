TORINO. Il riflesso di Leonardo. Sebastiano Ferrero e gli enigmi di un trittico rinascimentale.

La mostra, aperta al pubblico dal 2 ottobre 2025 al 3 maggio 2026 alla Pinacoteca Albertina di Belle Arti di Torino, mette in luce gli importanti legami storici e artistici tra la collezione della Pinacoteca Albertina, la tavola leonardesca del Museo del Territorio Biellese, le tavole laterali conservate presso Palazzo La Marmora e la città di Biella. …
Leggi tutta la presentazione nell’allegato: Il riflesso di Leonardo
Info:
Visitabile tutti i giorni feriali e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17,30), escluso il mercoledì, giorno di chiusura,
Ingresso compreso nel biglietto di ingresso al Museo.
Ingresso: € 10,00, ridotto € 8,00, gratuito Abbonamento Musei Torino e Piemonte Card.
tel. 0110897370 – comunicazione@albertina-academy.it