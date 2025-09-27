TORINO. I mondi di Primo Levi.

* Lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 9.00, apre al pubblico la mostra “I mondi di Primo Levi” a cura di Fabio Levi e Peppino Ortoleva con il nuovo allestimento dell’architetto Gianpiero Cavaglià, dal 6 ottobre 2025 al 31 maggio 2026, nello Spazio Mostre della Città metropolitana di Torino, corso Inghilterra 7, piano terra, Torino.
Vedi Comunicato stampa allegato: CS mostra I Mondi di Primo Levi
Info: ingresso è libero.
