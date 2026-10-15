TORINO. Di padre in figlio. L’universo grafico di Giambattista e Giandomenico Tiepolo.

Dal 15 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027, allo Spazio Scoperte, al primo piano della Galleria Sabauda, l’esposizione dal titolo “Di padre in figlio. L’universo grafico di Giambattista e Giandomenico Tiepolo”, curata da Sofia Villano ed organizzata in occasione del 300° anniversario della nascita di Giandomenico, ne documenta la straordinaria attività grafica accostata a quella paterna.
Il percorso espositivo presenta oltre 60 fogli, tra incisioni e disegni provenienti dal ricco fondo della Galleria Sabauda e dalle collezioni della Biblioteca Reale.
Info:
MUSEI REALI – GALLERIA SABAUDA – Piazzetta Reale, 1 , Torino, dal 15/10/2026 al 19/01/202
Vedi anche:
UDINE. Giandomenico Tiepolo, “L’Assunta, S. Giorgio e S. Antonio abate”, acquaforte (collezione privata)
https://www.santantonioabate.afom.it/udine-giandomenico-tiepolo-lassunta-s-giorgio-e-s-antonio-abate-acquaforte-collezione-privata/