In occasione della trentatreesima edizione di Artissima, la Società Editrice Allemandi torna protagonista nell’area editoria con uno spazio espositivo ideato dall’exhibit designer Andrea Isola, che interpreta il tema di quest’anno – Fancy: A Flexible, Acrobatic Body – come un invito all’incontro, alla scoperta ed alla condivisione (stand A, corridoio pink A).

Tra libri Allemandi, opere d’arte profumate, sedute e superfici curve, lo stand accoglierà i visitatori in un ambiente pensato per fermarsi, incontrarsi ed attraversare la pluralità degli sguardi sul presente.

Lo spazio ospiterà anche Il Telegiornale dell’Arte TALK, condotto da Nicolas Ballario, con un corner dedicato ai protagonisti della fiera. Durante le giornate di Artissima, artisti, galleristi, curatori e collezionisti saranno invitati a condividere voci e punti di vista, restituendo al pubblico uno sguardo in presa diretta sull’attualità dell’arte.

Il Giornale dell’Arte sarà presente con uno spazio all’interno di WOW – World of Words (stand O) mentre una squadra di redattori, coordinata dal direttore Luca Zuccala e da Jenny Dogliani, animerà la redazione in fiera per raccontare in tempo reale, su ilgiornaledellarte.com, protagonisti e novità di questa edizione.

IL GIORNALE DELL’ARTE – LA NUOVA STAMPA D’ARTISTA

La Torino Art Week sarà anche l’occasione per presentare la quindicesima stampa autografa della Collezione del Giornale dell’Arte, riservata a chi sottoscriverà un abbonamento al mensile a partire dal 29 ottobre 2026.

Sarà possibile incontrare l’artista e ricevere una dedica personale sulla stampa durante due appuntamenti di live signing presso lo stand Allemandi:

– giovedì 29 ottobre, ore 17:30 (per i possessori di VIP Card e ingresso Preview)

– venerdì 30 ottobre, ore 17:30

Un nuovo capitolo di un progetto che, attraverso il contributo di artisti contemporanei, rinnova il dialogo tra arte ed editoria, trasformando l’abbonamento in un’occasione per entrare in relazione diretta con la ricerca artistica e costruire, nel tempo, una propria collezione.

Il numero di novembre: Con più di 20mila copie in edicola e 250 pagine inedite, il numero di novembre del Giornale dell’Arte contiene anche il Rapporto Annuale Arte e Imprese, un progetto che supera i confini della pubblicazione per farsi catalizzatore di incontri, collaborazioni e nuove relazioni tra cultura e mondo imprenditoriale.

In occasione della settimana dell’arte, Arte e Imprese collabora con Olfattorio Bar à Parfums, realtà di riferimento nel mondo della profumeria artistica, dando vita un’esperienza che coinvolge anche lo stand Allemandi: un’opera d’arte profumata che invita i visitatori a soffermarsi, osservare e percepirne l’essenza attraverso un ulteriore linguaggio sensoriale.

Come ogni anno, il numero di novembre del Giornale dell’Arte sarà accompagnato dal Vedere a Torino, l’inserto dedicato alle mostre e agli appuntamenti artistici da non perdere in città, distribuito gratuitamente a tutti i visitatori all’ingresso dell’Oval.

ALLEMANDI LIBRI – PRESENTAZIONI E INCONTRI

Dalla collezione della Fondazione Arte CRT agli strumenti per un collezionismo consapevole, dai protagonisti dell’arte contemporanea italiana e internazionale alla fotografia: cinque appuntamenti per approfondire il presente attraverso le voci di artisti, curatori, direttori di musei e professionisti del settore.

Un programma che riflette la vocazione della casa editrice Allemandi: costruire, attraverso i libri, occasioni di conoscenza e confronto, valorizzando il patrimonio artistico e le ricerche contemporanee, in dialogo con istituzioni e i protagonisti del sistema dell’arte.

Info: segreteria@allemandi.com

* Giovedì 29 ottobre 2026, ore 12:30 – ARTISSIMA MEETING POINT

Uno sguardo sul contemporaneo – La collezione della Fondazione Arte CRT, con Luigi Fassi, Direttore Artissima, Anna Maria Poggi, Presidente Fondazione CRT, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente Fondazione Arte CRT, Guido Curto, Storico dell’arte e curatore del volume, Hans-Ulrich Obrist, Curatore e membro del Comitato Scientifico di Fondazione Arte CRT, Flaminia Gennari Santori, Storica dell’arte. Modera Monica Trigona, Il Giornale dell’Arte

* Venerdì 30 ottobre 2026, ore 10:30 – GALLERIE D’ITALIA – TORINO

Collezionare cultura – Guida pratica per un collezionismo consapevole, con Pasquale Formica, Socio fondatore e Managing Partner presso SLF Studio Legale Fiscale. Virginia E. Montani Tesei, Avvocato e socio fondatore Studio Montani Tesei, Fabrizio Russo, Direttore Galleria Russo, Marta Tosi, Direttore generale, Art Defender Consulting. Modera Monica Trigona, Il Giornale dell’Arte

* Venerdì 30 ottobre 2026, ore 12:30 – ARTISSIMA WOW – WORLD OF WORDS – ITALICS Panorama

Presentazione del volume Panorama 2021-2025 e anteprima di Panorama Genova 2027

* Venerdì 30 ottobre 2026, ore 17 – GALLERIE D’ITALIA – TORINO

Jonny Briggs – Deconstructions, con Jonny Briggs, Artista, Claudio Composti, Curatore, Emanuele Norsa, Ncontemporary

* Domenica 1 novembre 2026, ore 12:15 – ARTISSIMA MEETING POINT

Strade del contemporaneo: Storie, luoghi e percorsi nell’arte degli ultimi decenni, con Michela Alessandrini, Curatore Fondation Cartier pour l’art contemporain, Chiara Bertola, Direttore GAM – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, Pietro Della Lucia, Direttore Allemandi Libri, Bartolomeo Pietromarchi, Critico d’arte e curatore

Fonte:

www.ilgiornaledellarte.com – newsletter@allemandi.com

Società Editrice Allemandi a r.l., Piazza Emanuele Filiberto 13, Torino 10122 – 20 ottobre 2026