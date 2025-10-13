POZZUOLI (Na). Progetto Erasmus Plus, il Liceo Virgilio per una scuola che costruisca legami tra nazionalità.

La Cultura non si ferma, supera ogni confine, diventa sempre più inclusiva e solidale: Campi Flegrei, Germania, Firenze e così via. Il programma “Erasmus Plus” approda allo storico e più che funzionale Liceo Virgilio di via Vecchia San Gennaro, di Pozzuoli, l’allora prima scuola pubblica del territorio, fondata nel 1936, come Istituto Magistrale Statale, dotata attualmente di diverse, attrezzatissime, aule speciali, di laboratori, auditorium e varie risorse digitali.

Dal 7 al 12 ottobre, ha infatti ospitato studentesse e studenti dell’Istituto d’istruzione: “Johann Schöner Gymnasium”, di Karlstad (Germania). In particolare, il giorno 8 ottobre i partner tedeschi, ospiti del liceo puteolano, scenario un’atmosfera di viva amicizia e cordialità, sono stati accolti e salutati dal dirigente scolastico, l’ottima dottoressa Stefania Manuela Putzu. Qui, hanno partecipato a diverse attività laboratoriali in lingua tedesca e inglese, progettate dai docenti dell’Istituto, con la collaborazione e il diretto coinvolgimento delle studentesse della classe V – sez. M, ad indirizzo Linguistico.

La classe, insieme ai docenti, ha accompagnato al termine della giornata gli ospiti tedeschi nei luoghi simbolo della città di Pozzuoli: il Rione Terra con il suo Tempio-Duomo, il vulcano Solfatara, il “Macellum” meglio noto come Tempio di Serapide, portandosi fino al porto e alla darsena, dalle parti del centro storico.

Le giornate “Erasmus+” sono proseguite, poi, con la visita al Gran Cono del Vesuvio, all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, agli Scavi di Ercolano, alle Catacombe di San Gaudioso, al Rione Sanità e infine con la passeggiata per le vie del Centro Storico di Napoli.

Le studentesse e gli studenti del “Virgilio” aspettano ora, con ansia, la loro partenza per Karlstadt a febbraio, per conoscere la città, la realtà educativa e scolastica tedesca, ampliare il loro bagaglio linguistico e culturale.

<<Il nostro istituto, dichiara la preside Putzu, ha avuto il piacere di accogliere un gruppo di studenti provenienti da Karlsruhe, in Germania, nell’ambito del programma Erasmus+, per un’esperienza formativa unica dedicata allo studio del bradisismo e dei fenomeni vulcanici dell’area flegrea. Durante la visita, gli studenti tedeschi hanno partecipato ad attività didattiche e laboratoriali presso la nostra scuola, approfondendo le dinamiche geologiche che caratterizzano il territorio di Pozzuoli e in particolare il sito della Solfatara, uno dei luoghi più emblematici per comprendere il fenomeno del sollevamento e abbassamento del suolo. Le giornate sono state arricchite da escursioni sul campo, momenti di confronto con i nostri studenti e docenti, e da un clima di scambio culturale che ha reso l’esperienza non solo scientificamente stimolante, ma anche umanamente significativa>>. “Questa iniziativa, aggiunge, rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione europea possa favorire la crescita, la consapevolezza ambientale e la costruzione di legami tra giovani di diverse nazionalità, uniti dalla curiosità e dalla voglia di imparare. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto e di aver mostrato ai nostri ospiti la bellezza e la complessità del territorio flegreo, che continua a essere un laboratorio naturale di grande interesse scientifico”.

Altro appuntamento, organizzato dal “Virgilio”, è stato quello del “Festival Nazionale dell’Economia Civile”, un importante momento di incontro e riflessione, dedicato -si afferma- alla promozione di un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, la responsabilità sociale e la partecipazione attiva dei cittadini. L’iniziativa coinvolge scuole, istituzioni, imprese e realtà del terzo settore, con l’obiettivo di valorizzare un’economia orientata al benessere delle persone e delle comunità.

In questo contesto, la classe 5B del Liceo delle Scienze Umane, ha partecipato alla VII edizione del Festival, tenutasi a Firenze presso Palazzo Vecchio dal 3 al 5 ottobre 2025. L’edizione 2025, dal titolo: “Democrazia partecipata. La sfida delle intelligenze relazionali”, ha offerto agli studenti un’importante occasione di crescita personale e formativa, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Attraverso attività laboratoriali, incontri e momenti di confronto, con esperti e coetanei provenienti da tutta Italia, gli studenti hanno avuto modo di approfondire i temi dell’economia civile e dello sviluppo sostenibile, potenziando al contempo le proprie competenze relazionali e progettuali. La partecipazione al Festival ha costituito un’esperienza significativa di formazione alla cittadinanza attiva e consapevole, in linea con la missione educativa del Liceo, da sempre attento a promuovere valori di solidarietà, cooperazione e impegno civico.

