Pino Mollica. Giotto e la pittura pregiottesca romanica.

L’interpretazione del giudizio di Giovanni Villani e Cennino Cennini (XIV sec.) su Giotto, è stata origine di un equivoco-stravolgimento dei dati documentali, che segna gran parte della storiografia dell’arte più diffusa (anche ufficiale).

Si tratta del concetto-luogo comune che Giotto sia il fondatore della pittura moderna: che, oltre a essere l'”inventore” della tridimensionalità, sia l’autore che segna il passaggio dall’arte bizantina (astratta, rigida, convenzionale)m alla vivacità espressiva dell’arte latina (prerinascimentale). …

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Autore: Pino Mollica – pino_mollica@yahoo.it