ALBA (CN). Barnaba da Modena ad Alba. La Madonna Bergui: un dono prezioso per la città.

Fino al 3 gennaio 2027, la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale ospita la mostra “Barnaba da Modena ad Alba. La Madonna Bergui: un dono prezioso per la città”.



Al centro dell’esposizione c’è la Madonna delle Grazie, conosciuta come Madonna Bergui, dipinta nel 1380 e recentemente donata alla città di Alba da Giovanna Bergui.

È presentata insieme alla Madonna con il Bambino e angeli del 1377, conservata nella chiesa di San Giovanni, e ad altre opere del Trecento che permettono di comprendere meglio il contesto artistico albese dell’epoca.

Alba era già allora un luogo d’incontro tra il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e le influenze provenienti dalla Francia.

Una mostra piccola, ma bella, ospitata in un luogo in cui non si pensa di entrare durante una visita della città.

Info:

Palazzo Comunale di Alba – Piazza Risorgimento 1, fino al 3 gennaio 2027

Orari: Venerdì 15–19; sabato e domenica 10–13 e 15–19.