La Cultura si rigenera e si riqualifica, diventa sempre più eccellente. La storia torna a splendere sotto gli occhi del pubblico: prenderà il via il restauro del ritratto di Elisabetta Farnese, grazie all’ArtBonus.

L’opera (1714), attribuita alla bottega di Giovanni Maria Delle Piane, detto il Molinaretto, riacquisterà il suo splendore originario grazie al generoso gesto di mecenatismo della Fondazione Ordine Costantiniano Charity ETS, presieduta da S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Capo della Real Casa, nonchè al sostegno di un privato cittadino. Tale donazione, che rafforza ulteriormente il profondo legame storico ed identitario tra la società civile ed il Museo, darà l’opportunità -riporta la pagina Facebook dell’Ente istituzionale- di avviare un cantiere aperto lungo il percorso di visita degli Appartamenti Reali, permettendo ai visitatori di vedere in tutte le sue fasi il lavoro dei restauratori.

Sull’esempio virtuoso di questa iniziativa, si aggiunge, la Reggia di Caserta rinnova nuovamente l’invito a cittadini, imprese e amanti dell’arte, a legare il proprio nome alla cura del patrimonio culturale italiano attraverso l’Art Bonus, che riconosce un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale.

Il restauro richiede un investimento complessivo di 10mila euro, il rendiconto aggiornato al 17 novembre registra erogazioni per 10. 500 euro e indicherebbe la raccolta come conclusa.

Cenni storici. Il famoso dipinto -è dato leggere- appartiene alla prestigiosa Collezione Farnese del Museo – Serie dei Fasti Farnesiani, legata alle nozze tra Elisabetta e il re di Spagna Filippo V. L’olio su tela, 221×155 cm, immortala la duchessa di Parma e ultima discendente della casata dei Farnese (Parma, 1692-Aranjuez 1766). La giovane sovrana è raffigurata ad immagine intera e di tre quarti, mentre si volge con grazia verso lo spettatore.

In questo ritratto, c’è tutta la fierezza, la determinazione politica, di una madre che ha dato origine ad un sogno, quello del figlio Carlo, spianandogli la strada all’ascesa come re di Napoli e Sicilia, futuro Carlo III di Spagna, oltre che a garantire troni e alleanze ai propri discendenti.

L’artista ne esalta la bellezza in modo intimo e misurato: priva di sfarzosi gioielli, fatta eccezione per la corona appoggiata su un tavolo, Elisabetta emerge da un fondo scuro in tutto il candore del suo volto. Di particolare pregio è la cura minuziosa, riservata ai dettagli dell’abito, impreziosito da un mantello di velluto blu foderato di ermellino, appoggiato sulla spalla sinistra, e quale cura dei tessuti da un elegante corpetto arricchito al centro da un medaglione-gioiello, con l’effige di Filippo V.

Attualmente il dipinto versa in uno stato di conservazione discreto, ma penalizzato dal tempo. Per spiegare meglio, l’alterazione della vernice protettiva ostacola la corretta lettura dell’immagine, mentre la sua ossidazione ha attenuato la brillantezza dei colori, rendendoli spenti e opachi. L’esame con lampada ultravioletta ha, inoltre, evidenziato estesi ritocchi riconducibili a precedenti interventi; sono presenti anche piccole abrasioni superficiali e lacune della pellicola pittorica. La peculiarità di questo intervento di restauro, come già detto, risiede nella sua massima condivisione con il pubblico, contribuendo in primis alla salvaguardia e alla valorizzazione di una testimonianza fondamentale della storia farnesiana e borbonica, custodita alla Reggia di Caserta.

E poter sognare così ad occhi aperti, come in un’atmosfera da fiaba.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it