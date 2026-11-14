NAPOLI. Museo di Capodimonte: l’arte racconta la nascita della capitale moderna.

A Capodimonte con i tesori della sua memoria, l’arte racconta.

Giovedì mattina appena scorso, si è tenuta nel Salone delle Feste del Museo la conferenza stampa della mostra: “Napoli tra i Borbone e la Belle Époque. Arte e impresa, nascita di una capitale moderna”.

Quasi centocinquanta opere, tra dipinti e sculture, firmate da settantasette artisti, ripercorrono infatti l’evoluzione della già straordinaria stagione dell’arte napoletana, dall’età dei Lumi alle soglie della Grande Guerra.

Nella Sala Causa, con un collegamento nelle Sale 21-22 del piano nobile della Reggia, dal 12 novembre 2026 al 28 febbraio 2027, la mostra propone un itinerario storico-tematico che attraversa oltre un secolo di trasformazioni artistiche e sociali, ponendo in relazione la fioritura delle arti con l’affermazione di una borghesia imprenditoriale, finanziaria, commerciale e manifatturiera. Attraverso le opere e la storia delle raccolte, emerge il contributo di chi, accanto agli artisti, sostenne la ricerca, alimentò il mercato e favorì la proiezione internazionale della città. Realizzata dalla Fondazione Mezzogiorno e dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, l’iniziativa si inserisce nel programma del Comitato Neapolis 2500, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per valorizzare il patrimonio culturale napoletano e rafforzarne la proiezione internazionale attraverso iniziative dedicate a cultura, impresa, diplomazia.

Il rapporto fra patrimonio culturale e sviluppo, si collega alla strategia di “diplomazia della crescita” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: una visione nella quale il soft power della cultura concorre a costruire relazioni, attrarre interesse e aprire opportunità per il Sistema Italia.

Main Partner dell’evento è Intesa Sanpaolo. Dalla pittura di paesaggio alla ricerca del vero, dal romanticismo storico alle nuove immagini della vita quotidiana, fino alle raffinate espressioni della Belle Époque, il racconto si sviluppa attraverso opere di qualità eccezionale, tra i vertici della produzione dei rispettivi autori.

La pittura e la scultura diventano strumenti per leggere una città che cambia: dalle istituzioni borboniche alla società postunitaria, dalle grandi tradizioni artistiche all’affermazione di una sensibilità moderna. Fra i punti di forza dell’esposizione -è stato rilevato tra l’altro nel corso dell’incontro-, spiccano la presenza di numerose opere mai esposte in un museo pubblico e gli accostamenti originali tra dipinti e sculture, studiati per far emergere relazioni finora poco esplorate tra artisti, generi e linguaggi.

Il percorso propone anche diverse occasioni di scoperta e di rilettura critica, attraverso una selezione di capolavori cui si aggiunge: “La baia di Napoli con Castel dell’Ovo”, di Jean-Baptiste Camille Corot, recentemente acquistata dallo Stato e assegnata alle collezioni di Capodimonte, che offre un’immagine emblematica dello scambio di sguardi tra Napoli e gli artisti stranieri, testimoniando, con la forza di una grande pittura di paesaggio, l’attrazione esercitata da Napoli sui protagonisti dell’arte europea.

Un elemento distintivo del progetto, è la prospettiva che collega la produzione artistica alla crescita di una classe imprenditoriale, finanziaria, commerciale e manifatturiera, composta da protagonisti napoletani e stranieri.

Accanto alle tradizionali committenze dinastiche e aristocratiche, è stato ricordato, questi nuovi interlocutori sostennero gli artisti, alimentarono il mercato e contribuirono, attraverso acquisti e scelte culturali, alla formazione di gusti molteplici. Non una sezione autonoma sulle raccolte private, dunque, ma una chiave di lettura che attraversa l’intero itinerario: nelle opere, nei soggetti e nei linguaggi, affiora il dialogo fra arte, impresa e società, al centro della proposta scientifica della mostra.

Tra i protagonisti di questo collezionismo cosmopolita, di una borghesia imprenditoriale e finanziaria sempre più influente, figurano i Rothschild, gli Aselmeyer, i Meuricoffre e Giovanni Vonwiller: presenze attraverso le quali la storia delle raccolte si intreccia con quella dell’economia e della società napoletana. Nella scelta dei soggetti e nell’evoluzione dei linguaggi -è stato rilevato-, si riconosce una società che amplia la rappresentazione di sé: accanto ai temi religiosi ed aristocratici acquistano spazio gli ambienti borghesi, il lavoro e la vita quotidiana. Cambiano anche gli sfondi: strade, piazze, edifici e paesaggi, restituiscono le trasformazioni urbane e i nuovi modi di abitare e vivere Napoli.

«Questa mostra – afferma il prefetto di Napoli e presidente del Comitato Neapolis 2500, Michele di Bari – racconta una Napoli che da secoli è protagonista della vita culturale europea, capace di attrarre artisti, imprenditori ed intellettuali e di costruire relazioni ben oltre i propri confini. È una storia che parla anche al nostro presente e che rappresenta pienamente lo spirito di Napoli Città Mondo: valorizzare un patrimonio straordinario non soltanto per celebrarne la grandezza, ma per farne uno strumento di dialogo, collaborazione e nuove opportunità di sviluppo. Con Neapolis 2500 vogliamo contribuire a rafforzare il ruolo internazionale di Napoli, facendo della sua storia e della sua identità culturale una risorsa per il futuro».

«La fioritura artistica della Napoli dell’Ottocento non può essere compresa pienamente senza riconoscere il contributo dell’impresa, dell’industria e della manifattura» dichiara il presidente della Fondazione Mezzogiorno Antonio D’Amato. «Gli imprenditori-mecenati sostennero gli artisti, ne accompagnarono la ricerca e trasformarono una parte della ricchezza prodotta in patrimonio culturale. La mostra restituisce visibilità a questi protagonisti e mette in luce il legame simbiotico che unisce arte e impresa, espressioni diverse eppure complementari di ingegno e creatività, che in quella straordinaria stagione della città divennero parte di una più ampia idea di progresso».

«Capodimonte – spiega il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt – è stato in passato considerato come il museo dell’Ottocento. I Borbone acquistavano opere alle grandi esposizioni e le destinavano a Capodimonte, definito a quei tempi come il museo ‘moderno‘, il contenitore ideale di quella che era allora arte contemporanea, una vocazione che lo contraddistinguerà per sempre. Napoli come noto fu un luogo centrale per tutto il XIX secolo dell’arte italiana. Subito dopo l’Unità nel 1861, Vittorio Emanuele di Savoia commissionò ad Altamura, Gigante e Palizzi tre opere per celebrare il nuovo spirito italiano che furono destinate a Capodimonte. Alla Reggia nel 1877 furono chiamati tutti gli artisti a celebrare la storica esposizione nazionale italiana di belle arti per la quale fu scelta Napoli. Questa ricchissima mostra con la sua visione originale amplia il racconto artistico alla visione sociale ed economica di una città rimasta sempre ‘capitale‘ europea e che proprio nell’Ottocento ha rafforzato e codificato il suo mito».

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it