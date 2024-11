VENEZIA. Il restauro della Basilica della Salute.

“Due grandi doni che oggi tornano alla città. Qui ci sono l’identità e la ricchezza del nostro Paese e di Venezia. Vedere la basilica nel suo antico splendore è un ritorno alle origini della nostra città”, esordisce l’assessore al turismo di Venezia Simone Venturini, svelando il restauro della Basilica di Santa Maria della Salute in Punta della Dogana, o più comunemente chiamata Basilica della Salute, che dopo tre anni viene liberata dai 12mila metri quadri di ponteggio e restituisce anche l’antica biblioteca.

I lavori, sostenuti sinergicamente da Seminario, Ministero della Cultura e Comune di Venezia, sono stati avviati nel 2021 e si concludono proprio in occasione della solennità mariana del 21 novembre, oltre a coincidere con quel novembre del 1687 che vide per la prima volta la realizzazione dell’ambizioso progetto concepito dall’architetto Baldassarre Longhena.

“Ci sono delle materie comuni tra Stato e Chiesa, una è l’arte. In tutta Europa ben l’80% del patrimonio artistico-culturale è stato creato dalle religioni e tutti noi siamo allora portatori di una storia che abbiamo ricevuto e che dobbiamo a nostra volta consegnare”, ha aggiunto il patriarca di Venezia Francesco Moraglia.

Progettata dal Longhena sui modelli di Andrea Palladio, la costruzione della basilica – tra le migliori espressioni dell’architettura barocca veneziana – è legata un’ex voto alla Madonna da parte dei veneziani per la liberazione dalla peste che colpì la città tra il 1630 e il 1631, decimando la popolazione. E il culto si radicò a Venezia tanto che la Vergine Maria venne aggiunta all’elenco dei santi patroni.

E in occasione del giorno della presentazione della Beata Vergine Maria, che cade il 21 novembre 2024, si festeggia la festa della Madonna della Salute, in cui i veneziani attraversano un ponte che va da San Marco alla basilica per recarsi a pregare. Questa, insieme alla Festa del Redentore, è una delle feste popolari e partecipate dai veneziani.

Autore: Caterina Angelucci

Fonte: artribune.com, 14 nov 2024