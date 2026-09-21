TORINO. BANKSY – Street is the museum.

Dopo aver conquistato oltre 3,5 milioni di visitatori nel mondo e aver fatto tappa nelle principali città europee e internazionali, il progetto espositivo dedicato a Banksy si rinnova e torna a Torino con un nuovo titolo ed un concept completamente ripensato.

Dal 22 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 le storiche cantine di Palazzo Falletti di Barolo (via delle Orfane, 7/a – Torino) ospiteranno Banksy – Street is the Museum, l’evoluzione della celebre mostra The World of Banksy, che porta a Torino oltre 150 opere dedicate al più enigmatico protagonista della Street Art contemporanea.

Curata da Artful Contemporary, la mostra conduce il pubblico nel mondo di Banksy attraverso un percorso che riunisce graffiti, fotografie, installazioni video e accurate ricostruzioni delle sue opere realizzate su tela, tessuto, alluminio, forex e plexiglass. Un viaggio che permette di avvicinarsi ad alcune delle immagini più celebri dell’artista britannico, molte delle quali non sono più visibili nei luoghi in cui erano state realizzate.

Da Flower Thrower a Girl with Balloon, da Napoleon a Steve Jobs, fino ad altri lavori entrati nell’immaginario collettivo, il percorso racconta la straordinaria capacità di Banksy di trasformare la Street Art in uno strumento di riflessione sui grandi temi del nostro tempo. Guerra, pace, consumismo, migrazioni, disuguaglianze, ambiente e diritti civili diventano così il filo conduttore di un racconto che intreccia impatto visivo e critica sociale, restituendo tutta l’attualità del suo linguaggio.

A ispirare Banksy – Street Is the Museum è una riflessione sulla natura stessa della Street Art. Le opere di Banksy nascono per vivere nello spazio pubblico, dialogando con la città e con chi la attraversa, ma proprio per questo sono spesso destinate a scomparire: cancellate dal tempo, coperte, distrutte o persino rimosse dai muri e immesse sul mercato dell’arte.

Il progetto curatoriale nasce dall’esigenza di conservare la memoria di queste opere e, insieme, di mantenere vivo il messaggio che le accompagna.

Il titolo della mostra sintetizza la visione che la strada è il museo di Banksy, il luogo in cui le sue opere prendono forma e dialogano con la società, trasformando muri, edifici e spazi urbani in strumenti di espressione artistica e civile.

Info:

Palazzo Barolo – Via delle Orfane 7/a, Torino – dal 22 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale della mostra www.banksymuseo.it e su www.ticketone.it, www.vivaticket.com, www.getyourguide.com, www.ticketmaster.it e www.happyticket.it

Orari: da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18:00)

Calendario completo – GIORNI DI APERTURA (opening 22 OTTOBRE 2026): 22, 23, 24, 25/10 – 27, 28, 29, 30, 31/10, 01/11 – 03, 04, 05, 06, 07, 08/11 – 10, 11, 12, 13, 14, 15/11 – 17, 18, 19, 20, 21, 22/11 – 24, 25, 26, 27, 28, 29/11 – 01, 02, 03, 04, 05, 06/12 – 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13/12 – 15, 16, 17, 18, 19, 20/12 – 22, 23, 26, 27/12 – 28, 29, 30/12, 02, 03/01 – 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10/01 – 12, 13, 14, 15, 16, 17/01 – 19, 20, 21, 22, 23, 24/01 – 26, 27, 28, 29, 30, 31/01

Aperture straordinarie: 7 dicembre 2026 – 28 dicembre 2026 – 4 gennaio 2027

Chiusure straordinarie: 24 dicembre 2026 – 25 dicembre 2026 – 31 dicembre 2026 – 1 gennaio 2027

Giorni infrasettimanali con prezzo festivo: 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027

Biglietti: Intero € 14,00 da martedì a venerdì / € 16,00 weekend e festivi

Ridotto bambini 6 – 12 anni € 7 da martedì a venerdì / € 8 weekend e festivi

Sito web e contatti: www.banksymuseo.it | info@banksymuseo.it – Tel. +39 331 2457444 | 011 2636111