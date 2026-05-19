ROMA, Ostia Antica. Biennale d’arte internazionale Arte in Memoria, presso la Sinagoga all’interno degli Scavi di Ostia antica.

La mostra, alla sua dodicesima edizione, è a cura di Adachiara Zevi.

Due le artiste invitate quest’anno: Ella Littwit e Natalia Romik; come per le edizioni passate, le opere sono realizzate appositamente per la Sinagoga, la più antica sinagoga d’Occidente risalente al II-III sec. d.C., situata all’interno dell’area degli Scavi di Ostia.

Le opere resteranno esposte fino al 27 settembre 2026.

Per saperne di più: https://ostiaantica.cultura.gov.it/arte-in-memoria-12/

Fonte:

Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico

Parco Archeologico di Ostia Antica