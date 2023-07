ORVIETO (Tr). Il “Giudizio Universale” di Luca Signorelli online in alta definizione.

È un omaggio a Luca Signorelli (Cortona, 1441-1523) in occasione del 500esimo anniversario dalla sua morte il progetto promosso dall’Opera del Duomo di Orvieto e Haltadefinizione, tech company specializzata nella digitalizzazione di beni culturali che vede protagonista il ciclo di affreschi realizzato dal “magister Lucas de Cortona” tra il 1499 e il 1504 nella Cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto.

Aventi come soggetto il Giudizio Universale, le pitture da oggi sono fruibili gratuitamente online, grazie a un visore immersivo a 360 gradi che ne consente di visionarne ogni dettaglio. Un’opera, quella di Signorelli, che sembra avere tratto ispirazione dalla letteratura teologica, dalla Divina Commedia di Dante, dai Vangeli, dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, e che si contraddistingue per una particolarità: all’interno degli affreschi, l’artista si è ritratto a margine della scena con le storie dell’Anticristo, accanto a un personaggio da alcuni studiosi considerato il Beato Angelico.

Per la digitalizzazione dell’intera superficie pittorica, Haltadefinizione ha realizzato circa 10mila scatti, finalizzati alla “costruzione” virtuale della Cappella che è così fruibile online a 360 gradi. Con la possibilità di ingrandire le immagini decine di volte, senza che queste perdano l’alta risoluzione.

“La tecnologia permette di aprire nuovi orizzonti nell’ambito dell’arte e della cultura, e questa iniziativa è un esempio tangibile”, dichiaraLuca Ponzio, CEO di Haltadefinizione. “Grazie alla collaborazione con l’Opera del Duomo di Orvieto tutti avranno l’opportunità di esplorare questo capolavoro, dagli appassionati d’arte agli studiosi, o chiunque sia interessato potrà immergersi nella bellezza di Signorelli. Il nostro obiettivo è quello di preservare, valorizzare e diffondere il patrimonio culturale attraverso esperienze di fruizione che aprano nuove prospettive sulla conoscenza”.

Vedi: https://www.haltadefinizione.com/visualizzatore/opera/cappella-di-san-brizio-luca-signorelli

Autore: Desirée Maida

Fonte: www.artribune.com, 15 lug 2023