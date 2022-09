Un volume non sarebbe sufficiente non ad elencare ma solamente a citare gli episodi e le cronache che costituiscono il grande saccheggio di opere d’arte: la visita ad un qualsiasi museo transalpino ad un certo momento porta a chiedersi: quante opere italiane! Come possibile? Dove sono i controlli? …

Leggi tutto nell’allegato: IL COLOSSALE SACCHEGGIO

Autore: Michele Santulli – michele@santulli.eu