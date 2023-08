Michele Santulli. I mostri.

E il solo modo corretto di definire lo spettacolo che si offre al viaggiatore, almeno a quelli che sanno leggere la realtà e capirne il senso. E’ stata letteralmente stravolta la conformazione dell’albero quale giunta a noi dopo milioni di anni e cioè sempre con un tronco, con i rami, una chioma verde. Ora lo scenario è quello che si osserva in giro, sicuramente in certe regioni….

Come le presenti immagini illustrano, qui gli alberi vengono trattati in modo non barbarico bensì criminale. Già Van Gogh, che parlava con la natura e con gli alberi, in non poche sue opere ci ha illustrato e allo stesso modo criticato e sanzionato, come in certe regioni anche alla sua epoca per mera ignoranza venivano capitozzati gli alberi, con il risultato tra l’altro di quei rametti ridicoli che si levano dal tronco ormai nudo, come ha illustrato in non poche sue opere. E qui dopo centocinquantanni, siamo allo stesso punto, non si conosce ancora da parte delle amministrazioni che cosa è potare e che cosa capitozzare cioè quasi sempre potare a morte l’albero, come tanti alberi in piedi senza più rami e come tanti cadaveri pure in piedi lungo le strade provano e documentano.

Grande è la indifferenza generale, per fortuna degli autori di questi veri e propri misfatti a sfregio del patrimonio naturale comune. Perché ci sono degli autori e promotori di tali scelleratezze, in gran parte le pubbliche amministrazioni, o per loro interessi particolari o per spudorata ignoranza, come ai tempi di Van Gogh!

Potare è apparentemente semplice quando si tratta del proprio giardino o del proprio campicello, direi un’impresa impegnativa e professionale quando si tratta di ridare vita o di promuovere e conservare la vita di un albero: operazione, la potatura, di estremo significato quando si riferisce alla produzione e alla coltivazione.

Se si aguzza la vista quando si è in macchina principalmente, ma anche a piedi, non solo si vive ormai il deserto lungo le strade salvo la cementificazione volgare e l’annientamento degli alberi quali pini, querce, platani e analoghi: sembrerebbe esserci la precisa volontà, se non libidine vera e propria, dell’abbattimento e dello sterminio.

Naturalmente tale situazione è tipica non solo quando il pubblico amministratore è a livello della povera capra sgarbiana ma parimenti, ancora peggio, quando il sindaco stesso è acculturato! Senza parlare delle amministrazioni provinciali, dei vari assessori regionali, ecc. i più assenti e insensibili. Non si spiega diversamente come mai avviene, per esempio, che sulla medesima strada a seconda dei comuni, si alternano i deserti e le oasi di verde! Imperdonabile assistere a tale sfacelo degli abbattimenti sempre immotivati o per incapacità nella potatura o a causa della capitozzatura e mai assistere a una piantumazione o, miracolo vero e proprio, alla gestione e manutenzione dell’esistente.

Ridicole feste in cui si coinvolgono gli alunni da mezzo secolo nelle cosiddette feste degli alberi e mai visto un albero cresciuto e manutenuto!

Non vogliamo ricordare, vista la noncuranza e il disinteresse vero e proprio dell’ONU, l’eccidio autentico, a danno enorme della umanità, che ancora oggi si sta perpetrando nelle foreste dell’Africa Centrale o nell’Amazzonia o in certi paesi dell’America Centrale dove fino a pochi anni fa crescevano alberi della più grande qualità e prerogativa che, nel passato, hanno impreziosito il mobilio di mezza Europa per secoli: tutto si avvia all’estinzione, assieme agli animali selvaggi che hanno accompagnato l’uomo nella sua esistenza dall’inizio: crescono e aumentano esponenzialmente solamente i bipedi!

Autore: Michele Santulli – michele@santulli.eu