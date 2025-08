Il catalogo ragionato di Giovanni Fattori, a cura di Giuliano Matteucci, colma la lacuna negli studi di una delle figure di maggior rilievo nel panorama europeo del XIX secolo e si configura come strumento imprescindibile per approfondire il corpus del maestro macchiaiolo. Del tutto avulso da qualsiasi forma di ambizione e autorevolezza, Fattori ha svolto un ruolo determinante nell’aggiornamento della cultura figurativa nazionale.

Frutto di un lavoro condotto per quasi un ventennio, data la prolificità del pittore e l’ambizione di restituire ad ogni dipinto l’esatta identità, il catalogo documenta, ordinate cronologicamente, oltre 1400 opere ad olio. La schedatura è stata condotta consultando l’estesa bibliografia dagli esordi sino ad oggi con l’ausilio dei preziosi archivi dell’Istituto Matteucci.

L’opera si articola in due volumi, raccolti in un unico cofanetto, comprendenti, il primo, il regesto biografico, nove cappelli introduttivi corrispondenti alle diverse fasi della vita e dell’attività dell’artista e oltre 90 tavole a colori; il secondo, le schede scientifiche corredate di riproduzioni in bianco e nero.

Lo spirito con cui il lavoro è stato affrontato, è stato quello di dare conto, nel modo più esteso, oltre che dell’intensa attività, basando il lavoro sul riscontro dell’autografia, della ricca e particolare vicenda privata. La straordinarietà del personaggio, nello snodarsi di questo lungo e articolato percorso, emerge prepotentemente con la sua forte integrità morale, la fresca ingenuità e grandezza d’animo. Ed essa spicca non meno della natura d’artista. Del tutto avulso da qualsiasi forma di ambizione e autorevolezza in grado di garantirgli un futuro sereno e privo d’incognite, Fattori ha svolto un ruolo determinante nell’aggiornamento della cultura figurativa nazionale.

Info:

Allemandi Editore

Pagine 1104 – Illustrazioni 2043

Anno2024

ISBN9788842226185

Prezzo € 332,50

Per acquisto: https://www.allemandi.com/libro/9788842226185