ZAGAROLO (Rm). Luci e Ombre: L’Eredità di Caravaggio nell’Arte Attuale.

La rassegna “Luci e Ombre: L’Eredità di Caravaggio nell’Arte Attuale” si svolgerà all’interno dei locali del Palazzo Rospigliosi di Zagarolo, importante dimora storica del Lazio portando il patrocinio del Comune di Zagarolo.

L’esposizione collettiva d’artisti contemporanei è organizzata da Divulgarti, curata da Loredana Trestin con l’assistenza di Maria Cristina Bianchi come assistente curatore, con la direzione organizzativa di Valentina Maggiolo ed in collaborazione con Alessandro Giansanti ed Agarte – Fucina delle Arti.

La mostra d’arte contemporanea vuole esplorare l’influenza duratura di Caravaggio sull’arte odierna in un dialogo tra passato e presente ispirato da una riflessione collettiva sulla luce e l’ombra nell’arte contemporanea, proponendo nuove interpretazioni che dialogano con l’eredità artistica di Caravaggio tra le affrescate sale dell’antica location; inizialmente costruita come fortilizio difensivo nel Mille dalla famiglia Colonna, Palazzo Rospigliosi è stato più volte distrutto e ricostruito, trovando il suo massimo splendore durante il ducato di Pompeo Colonna, figura chiave nella Battaglia di Lepanto del 1571. Oggi, la parte più antica del palazzo ospita la mostra, un edificio che ha accolto tra i suoi illustri frequentatori anche Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio.

Le opere esposte riflettono l’influenza del rivoluzionario uso della luce e delle ombre di Caravaggio, un’icona artistica il cui stile continua a ispirare artisti contemporanei. Attraverso questa esposizione, artisti provenienti da tutto il mondo reinterpretano il realismo e il simbolismo caratteristici del maestro seicentesco: crèche, Paola Bettello, Ekaterina Chorina, Jayne Cooper, Antonella Iris De Pascale, Isabella Diana, Erimell, Fede_92, Anna Ferrari, Mihaela Georgieva, Yaneth Gonzalez, Violeta Hristova, Andrea Kraus, Madmuseum, Snjezana Mayer, Nox, Maurizio Pittarella, Reddy, Louis Rodiger, Stein Smaaskjaer.

La mostra con patrocinio del Comune di Zagarolo aprirà con vernissage venerdì 20 settembre dalle ore 18 fino alle ore 20 e proseguirà tutti i giorni della settimana escluso i lunedì con chiusura venerdì 4 ottobre 2024 dalle ore 18 fino alle ore 20.

Info:

La rassegna sarà liberamente visitabile (Ingresso gratuito) nei seguenti orari: mar 9-13 / 15-18, mer e gio 9-13, ven 9-13 / 15-18, sab e dom 10-13 / 15-18.

Per maggiori informazioni: Maria Cristina Bianchi (Assistant Curator), segnalatrice d’arte Divulgarti di Loredana Trestin, Sito web: www.divulgarti.org – Cell: +39 3474559985, Email: selezioni@divulgarti.org o eventi@divulgarti.org

Mostra collettiva d’arte contemporanea

P.za della Indipendenza, 18, 00039 Zagarolo (RM)

Palazzo Rospigliosi

dal 20 settembre al 4 ottobre 2024 – Ingresso gratuito