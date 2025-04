VIARIGI (At). Primitiva – Un viaggio nel cuore della terra.

Mostra di Floriana Porta

Dal 10 maggio al 2 giugno 2025 Floriana Porta, artista torinese di origini astigiane, esporrà, presso la Torre dei Segnali a Viarigi, nel cuore del Monferrato, una ventina di opere ad acquerello dedicate ai fossili astigiani.

Nell’esposizione, patrocinata dal Comune di Viarigi, non mancheranno suggestive immagini fotografiche ed intensi versi poetici sempre a tema paleontologico. L’artista collabora da diversi anni con il Museo Paleontologico dell’Astigiano che, nel cuore della città di Asti, conserva importanti resti fossili di molluschi, foglie, coralli, mastodonti e grandi mammiferi marini (balene, balenottere e delfinidi).

Due sue opere ad acquerello, dedicate al Rinoceronte di Dusino, sono esposte al Museo di Scienze Naturali di Torino, precisamente nella Sala delle Meraviglie.

Un suo acquerello è conservato proprio all’interno del Museo Paleontologico dell’Astigiano, mentre altri suoi dipinti sono presenti in musei, fondazioni e associazioni in Italia e all’estero.

L’inaugurazione della mostra “Primitiva – Un viaggio nel cuore della Terra” è programmata per il 10 maggio alle ore 17.30, in occasione della manifestazione “Rosso di Rose”, organizzata dal Comune di Viarigi, con passeggiate floreali, degustazioni locali e tante iniziative nel segno dell’arte, della cultura e della bellezza. Le sue opere rimarranno in esposizione fino al 2 giugno.

Floriana Porta lavora quasi esclusivamente con l’acquerello. Il suo stile è introspettivo ed ermetico, e la sua ricerca pittorica esplora la connessione tra spazio e tempo, bellezza e fragilità, vita e sogno. L’artista si occupa anche di poesia, fotografia ed illustrazione. Ama molto il Giappone ed è esperta di poesia giapponese (haiku, tanka e baishù: lampi brevissimi, fulminei). Le sue due anime, quella artistica e quella poetica, si fondono in un’esperienza unica che è insieme emozione, osservazione ed essenzialità.

Il suo sito web: http://florianaportablog.wordpress.com

Viarigi è un piccolo borgo astigiano nel cuore delle colline del Monferrato. Sorge su una collina e il suo simbolo è la Torre dei Segnali, un edificio trecentesco, di origine medioevale, che domina dall’alto dei suoi 25 metri, campi, vigne e boschi. Per salire alla cima della torre bisogna salire 100 gradini, ma una volta arrivati sulla terrazza si gode davvero di un panorama unico e straordinario. La base della torre presenta dei fossili (arenaria miocenica con molluschi all’interno).

Info:

Torre dei Segnali

Via Castello, 25 – 14030 – Viarigi (AT)

Apertura mostra: 15-17-18-24-29 maggio e 2 giugno con orario 16-18

Ingresso gratuito

info@comune.viarigi.at.it