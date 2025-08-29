VERCELLI. Guttuso, De Pisis, Fontana… L’espressionismo italiano.

Dall’11 settembre 2025 all’11 gennaio 2026 lo spazio Arca di Vercelli, nell’Ex Chiesa di San Marco ospita la grande mostra “Guttuso, De Pisis, Fontana… L’Espressionismo italiano“.

Con un nucleo di opere realizzate tra il 1920 e il 1945, appartenenti alla sezione storica della Collezione Iannaccone, la mostra presenta lavori di Birolli, Guttuso, Mafai, Fontana, Pirandello, Sassu, Vedova e molti altri artisti che hanno saputo affermare con forza una visione indipendente, sottraendosi alle imposizioni culturali dominanti del periodo, scegliendo di costruire una contro-narrazione silenziosa ma potente.

In allegato l’informativa con la presentazione della mostra ed i dettagli per ingressi e visite di gruppo: Guttuso, De Pisis, Fontana … L’espressionismo italiano.

Info e prenotazioni: 0161 1828171 (lun-ven, 10-13) | didattica@arthemisia.it Le prenotazioni sono aperte.