VENEZIA. Raoul Schultz. Opere 1953-1970.

Dal 22 marzo al 8 giugno 2025, Venezia, Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna Sale Dom Pérignon, II piano, a cura di Stefano Cecchetto, Elisabetta Barisoni.

Partendo dalle opere dell’artista veneziano Raoul Schultz (Lero, Egeo, 1931 – Venezia, 1971) conservate nelle collezioni civiche della Galleria Internazionale d’Arte Moderna, la mostra presenta un corpus di oltre cinquanta lavori provenienti da importanti raccolte private, tra le quali l’estesa collezione di Daniele Tiozzo.

L’esposizione intende illustrare l’intero percorso creativo dell’artista in una sequenza cronologica che mette insieme i diversi temi e le differenti esperienze di Schultz.

Il percorso prende avvio con i lavori presenti fin dalle prime partecipazioni alle mostre collettive dell’Opera Bevilacqua La Masa negli anni Cinquanta, con opere figurative dedicate alla rappresentazione delle architetture veneziane, fino alle esperienze più mature delle Prospettive curve e delle Nuove strutture nei primi anni Sessanta.

L’accenno agli esordi nel contesto dell’Opera Bevilacqua La Masa inserisce la sua produzione nell’ambito culturale del secondo dopoguerra che vide Venezia e Mestre protagoniste di un periodo molto vivace per le arti figurative, momento in cui si colloca anche la profonda amicizia tra Schultz e Tancredi e la loro condivisione dello studio a Palazzo Carminati.

Pittore, illustratore, grafico e scenografo, Schultz fece anche una significativa esperienza nel cinema con l’amico Tinto Brass, per il quale nel 1963 realizzò le scenografie per il film Chi lavora è perduto.

In quegli stessi anni fu vicino al mondo del fumetto, stringendo amicizia con Hugo Pratt e altri disegnatori attivi attorno alla rivista “L’Asso di Picche”. La mostra di Ca’ Pesaro esplora la poliedrica creatività dell’artista, documentandone anche la fase concettuale, dedicata all’indagine sul tempo e sulla memoria con le celebri serie Calendari, Lettere anonime, Progetti leonardeschi e Toponomastiche.

Info:

La mostra è visitabile dal 22 marzo all’8 giugno 2025, con l’orario e il biglietto del Museo.

Fonte:

www.capesaro.visitmuve.it 14 mar 2025