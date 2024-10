VENEZIA. Il Suono: Tempo, Spazio e Materia, di Maurizio Toffoletti.

La rassegna “Il Suono: Tempo, Spazio e Materia”, mostra personale dei lavori scultorei di Maurizio Toffoletti, in collaborazione con la galleria “Agarte – Fucina delle Arti” e “Galerie Nichido”, si svolgerà sull’Isola di San Servolo (Venezia) con apertura al pubblico nella giornata di venerdì 11 ottobre a partire dalle ore 16.

La mostra d’arte contemporanea vuole esplorare la vasta produzione dello scultore Toffoletti con una selezione di opere in marmi pregiati appartenenti alla produzione degli ultimi anni del dinamico artista. “Maurizio attraversa un’evoluzione costante. Nelle sue opere riecheggiano i grandi maestri del passato, ma il suo mondo è unico, ricco di sfumature. Il suo percorso non è predeterminato; ogni opera è un passo verso qualcosa di nuovo” – Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente della Venice International Univeristy.

L’opera di Toffoletti presentata al pubblico è la maturazione d’un percorso svolto in circa 35 anni di studi sui materiali e sulla manualità d’un creativo che ha saputo sviluppare la propria carriera a cavallo tra l’Italia e la Francia.

La rassegna sarà liberamente visitabile al pubblico proponendo le sculture sonore ed i marmi pregiati all’interno della struttura delle Venice International Univerity.

Info:

Mostra personale d’arte contemporanea

Isola di San Servolo, 30124 Venezia (VE)

Venice International University

Dal 11 ottobre al 14 novembre 2024

Ingresso libero

Con la collaborazione di: San Servolo s.r.l.

Con la partecipazione di: Agarte – Fucina delle Arti, Galerie Nichido – agarte@agarte.it