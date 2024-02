TRIESTE. Van Gogh. Capolavori dal Kröller Müller Museum.

Il Comune di Trieste e Arthemisia presentano una straordinaria mostra dedicata all’artista più amato di ogni tempo, Vincent van Gogh.

Quella che viene presentata a Trieste, nella prestigiosa sede del Museo Revoltella, dimora storica e galleria d’arte moderna, progettata dall’architetto veneziano Carlo Scarpa, è la cosiddetta “mostra dei record”, visitata in pochi mesi da 600.000 visitatori a Roma.

Mostra che sarà addirittura arricchita da una presenza speciale: i due ritratti di Monsieur e Madame Ginoux (i proprietari del caffè di Arles frequentato da Van Gogh), realizzati nel 1890, sono conservati uno nel Kröller Müller Museum – prestatore di quasi tutte le opere presenti in mostra – e l’altra alla Galleria Nazionale di Roma.

In occasione della mostra triestina i due coniugi, amici e ritratti da Van Gogh, si rincontreranno e potranno stare nuovamente vicini.

Info:

Trieste, Museo Revoltella, via Diaz, 27, fino al 30 giugno 2024

Orari: Lunedì-Domenica ore 9-19,00. Martedì chiuso.

tel. 040982781 – E-mail: didattica@arthemisia.it – www.arthemisia.it