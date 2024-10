TORINO. Umberto II: un principe e i suoi luoghi.

Il 24 e 25 ottobre si terrà il convegno internazionale di studi «Umberto II: un principe e i suoi luoghi», con una prima sessione al Castello di Racconigi (Cn), Salone d’Ercole, ed una seconda ai Musei Reali di Torino, Salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale.

Il convegno è stato promosso dalle tre principali istituzioni da cui dipende la gestione delle residenze sabaude piemontesi (Musei Reali di Torino, Residenze reali sabaude-Direzione regionale Musei nazionali Piemonte, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude), insieme alla Fondazione Accorsi-Ometto, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del capoluogo piemontese.

Il 15 settembre 1904 al Castello di Racconigi nasceva Umberto di Savoia, erede al trono sino al 1946, luogotenente del Regno fra giugno 1944 e maggio 1946 e, infine, per quaranta giorni, ultimo re d’Italia.

A 120 anni da quella nascita, il convegno intende studiare la figura del principe, a partire dalle raccolte d’arte e dalle scelte decorative e di arredo compiute nelle residenze in cui abitò, che ne testimoniano la cultura, gli interessi e le predilezioni artistiche.

Le due giornate di studi analizzeranno le iniziative da lui promosse al Castello di Racconigi, al Palazzo Reale di Torino, al Castello Reale di Sarre, al Quirinale e nelle residenze napoletane, nell’intento di gettare le basi per delineare la figura di Umberto II in rapporto al suo coinvolgimento nella storia delle arti e del collezionismo del Novecento.

Fonte: www.ilgiornaledellarte.com 15 ottobre 2024