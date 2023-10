TORINO. Miró, 100 opere del maestro del surrealismo al Mastio della Cittadella.

Miró arriva al Mastio della Cittadella di Torino. Dal 28 ottobre al 14 gennaio, una mostra da non perdere con circa 100 opere dell’artista surrealista catalano, tra dipinti, tempere, acquerelli, disegni, sculture e ceramiche provenienti da musei francesi e collezionisti privati, completata da una serie di opere grafiche, libri e documenti.

L’esposizione è curata dal critico d’arte Achille Bonito Oliva, fra i maggiori e più stimati in Italia, insieme a Maïthé Vallès-Bled, già direttrice di musei francesi, e a Vincenzo Sanfo, esperto d’arte e organizzatore di grandi mostre internazionali.

L’importante nucleo di opere copre un periodo di sei decenni della carriera di Joan Miró, esponente della corrente surrealista: dal 1924 al 1981, con un focus in particolare sulla trasformazione dei linguaggi pittorici che l’artista catalano iniziò a sviluppare nella prima metà degli anni ’20 e documentando le sue metamorfosi artistiche.

Miró spese sei decenni della sua vita a dar vita ad opere d’arte che si ispiravano alle più grandi opere degli artisti nordici come Munch, a Picasso, all’arte rupestre, ad opere africane ed anche ad alcune opere cattoliche catalane. I suoi lavori vengono associati alla corrente d’avanguardia surrealista, che proprio negli anni 20 si diffuse in tutta Europa.

Il percorso espositivo, suddiviso per aree tematiche è accompagnato da una importante sezione fotografica e da alcuni video inediti che raccontano il privato e il pubblico del grande maestro del surrealismo europeo.

Info:

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 19:30; sabato, domenica e festivi dalle 9:30 alle 20:30. Prevendite dei biglietti su Ticketone.

Fonte: www.torinotoday.it, 15 ott 2023