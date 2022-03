TORINO. Cinque secoli di pittura giapponese in mostra al MAO.

Nel mondo orientale, fin da tempi remoti, la seta, insieme alla carta, costituiva la trama preziosa per le arti della calligrafia e della pittura: i principi teorici della tradizione pittorica cinese hanno influenzato ampiamente la produzione del Sol Levante, con testimonianze di rara raffinatezza, come i kakemono o più tecnicamente kakejiku, equivalenti del quadro occidentale.

Si tratta di rotoli dipinti e verticali, il formato più comune in Asia orientale (con montatura intessuta di seta e/o broccato, il cui lato superiore denominato “cielo” è più ampio rispetto a quello inferiore, “terra”), che si presta a diversi livelli di interpretazione seguendo il verso di lettura della scrittura nipponica, dalla parte superiore destra a quella inferiore opposta.

Al loro linguaggio artistico è dedicata per la prima volta in Italia la mostra Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese allestita al Museo d’Arte Orientale di Torino fino al 25 aprile 2022.

A offrire un punto di osservazione privilegiato è la raccolta del collezionista torinese Claudio Perino, già collaboratore del MAO, un corpus di 125 kakemono, arricchito negli anni da lacche e ventagli dipinti, che, attraverso cinque sezioni, di seta in seta, ne restituisce la fascinazione e la poetica sensibilità.

Quanto ai temi, in scena dipinti di fiori e uccelli (kacho-ga), figure antropomorfe, animali, piante e fiori vari e paesaggi di maestri del calibro di Ogata Korin (1658-1716), Kishi Ganku (1749-1839), Tani Buncho (1763-1841) e Yamamoto Baiitsu (1783-1856). “Le opere” –osserva il curatore Matthi Forrer, professore di Cultura materiale del Giappone premoderno all’Università di Leida, nel catalogo edito da Skira – “realizzate tra il quindicesimo e il ventesimo secolo, non sono raggruppate in ordine cronologico, e neppure in base all’appartenenza a una scuola o a una tradizione – come ad esempio Kano, Tosa, Rinpa, Shijo-Maruyama, Nanga, Ukiyo-e, Nihonga, Yoga di influenza occidentale, suibokuga (dipinti antichi a solo inchiostro). È invece mostrata la comparazione, con l’accostamento fra pittori di diversa estrazione e tradizione nel rendere soggetti simili – nello specifico uccelli e fiori, gru, animali vari, draghi e tigri, figure, piante, paesaggi e infine cascate”.

Confrontandosi con tecniche e stili che non ammettevano margini di errore, l’artista doveva mostrare notevole abilità, affidando alla sola pennellata – di inchiostro o di colore se desiderava maggiore naturalismo – il contorno delle figure, accennando così le proprie visioni o il concetto sviluppato attraverso un pregevole esercizio di sintesi, ai limiti dell’astratto, in una ricerca di perfezione che poteva durare una vita intera.

I kakemono riflettono una concezione sia estetica che filosofica: per il direttore uscente del MAO, Marco Guglielminotti Trivel “esprimono impermanenza e mutazione quali elementi ineludibili (e positivi) dell’esistenza. A differenza delle nostre tele o tavole, dalla struttura rigida e fatte per essere appese a lungo a parete, i rotoli dipinti (e/o calligrafati) sono pensati per una fruizione limitata nel tempo e hanno una struttura relativamente morbida. Allestite per un giorno speciale o per un’intera stagione nel tokonoma delle case giapponesi, o sollevate qualche ora soltanto a oscillare nella brezza di un giardino cinese per essere ammirate da un ristretto circolo di letterati, queste opere d’arte partecipano del tempo e del movimento – laddove le nostre sembrano impregnate di fermezza e di continuità”.

Info:

Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese, fino al 25/04/2022

MAO – MUSEO D’ARTE ORIENTALE

Via San Domenico 9/11 – Torino – Piemonte

Catalogo: Editore SKIRA

Autore: Domenico Carelli

Fonte: www.artribune.com, 26 mar 2022