TORINO. Capolavori “nascosti”: alla Fondazione Accorsi-Ometto 32 opere uniche sul Rinascimento prestate dai privati.

Non è un mistero che a Torino si trovino più opere d’arte custodite nei palazzi delle famiglie industriali e nei castelli dei nobili che nei musei. Tesori inaccessibili, nascosti dagli stessi proprietari con grande gelosia, a volte (ma non quanto si vorrebbe) prestati per mostre. Spesso non si sa nemmeno della loro esistenza, neanche da parte degli addetti ai lavori.

La Fondazione Accorsi-Ometto, da oggi fino al prossimo 29 gennaio espone al Museo di Arti Decorative 32 di questi pezzi unici e strepitosi. Con un focus preciso: il Rinascimento piemontese.

Ecco così che in un colpo d’occhio si materializzano, sparsi tra le sale, opere del ‘400 e del ‘500 di notevole fattura. Si intitola «Rinascimento privato. Da Spanzotti a Defendente Ferrari nelle collezioni piemontesi». Tra queste numerose rarità troviamo frontoni di cassapanca elegantemente decorate. Una con un tema biblico, l’Annunciazione. La seconda con dei guerrieri. «Sono pezzi straordinari – spiega Luca Mana, direttore della Fondazione Accorsi, ideatore e curatore della mostra – ricercatissimi dai musei».

Il giovane ed appassionato direttore della Fondazione compie così un lavoro da maestro, dopo l’organizzazione della mostra di De Chirico dell’anno scorso. Non è stato facile convincere i collezionisti a mettere a disposizione i propri capolavori. Si è trattato di un lavoro di anni di pubbliche relazioni personali.

Una tavola di Pascale Oddone, del 1520, rappresenta il tema di San Giorgio e il drago. «È rimasto esposto nel salone in un castello piemontese – precisa Mana – ininterrottamente dalla metà dell’800 fino al prestito per questa mostra».

Inutile cercare di capire chi sono i proprietari: le bocche rimangono cucite. Solo per alcune tavole i proprietari hanno dato l’autorizzazione. Tra questi i discendenti di Leone Fontana (che molte opere ha donato a Palazzo Madama in passato), i Ferrero della Marmora di Biella, i Pozzallo di Oulx. Tra le opere più curiose due piccole tavole dedicate a Sant’Andrea e a San Mattia. Dipinte da Gandolfino da Roreto, sono state presentate in un’asta a Roma come opere del ‘700, lo scorso giugno, a soli 300 euro di base d’asta. «Capita, a volte – spiega Mana – ma bisogna avere un particolare occhio: chi le ha messe in vendita le ha sottovalutate».

Gran parte delle opere arrivano non tanto dalle soppressioni napoleoniche, ma dalle leggi Rattazzi del 1866, le stesse che creano i musei civici. Ed è così che un notevole polittico di Defendente Ferrari viene smembrato in più parti. Alcune di queste sono passate dalle collezioni di Gianni Agnelli e da Virginio Bruni Tedeschi. Gli attuali proprietari sono ancora diversi e continueranno a rimanere segreti, conferendo a questa mostra un carattere di eccezionalità quasi assoluta. Sarà infatti molto difficile che possano tornare esposti in futuro.

Autore: Andrea Parodi

Fonte: www.lastampa.it, 21 Ottobre 2022