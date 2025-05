SORRENTO (Na). Joan Mirò – il costruttore di sogni eD il suo mondo creativo.

La mostra a lui dedicata, intende proporre un percorso attraverso il mondo creativo di uno dei maggiori artisti dell’arte del Novecento. Esponente della corrente surrealista, assieme a Picasso e Dalì, forma quello straordinario trittico di artisti spagnoli, che hanno cambiato il corso della storia dell’arte, dal carattere antologico, documentandone l’intero percorso.

Dal 29 maggio al 9 novembre 2025, le eleganti sale di Villa Fiorentino a Sorrento, in Corso Italia 53, ospitano una mostra sul mondo fantastico, onirico, febbrilmente creativo, a cura di Achille Bonito Oliva, in collaborazione con Stefano Oliviero, raccontando appunto la figura di Joan Miró, attraverso una selezione di opere che descrivono l’avventura nella gioia di vivere del cantore del calore, del segno, nonché dell’aspetto gioioso e ludico dell’arte.

Meraviglie che non sono semplici immagini, ma sensazioni, emozioni immediate e suggestioni, che si avvalgono di prestiti provenienti da importanti musei spagnoli e francesi, contando così della presenza di circa 80 capolavori tra dipinti, tempere, acquerelli, disegni, sculture e ceramiche, oltre ad una serie di opere grafiche, libri e documenti. L’esposizione presenta, inoltre, una importante sezione di foto e video, che evidenziano il privato eD il pubblico del grande maestro del surrealismo europeo, offrendone uno sguardo autentico sulla vita e l’ispirazione.

Insomma un’occasione unica, uno degli eventi culturali più attesi del 2025 a Sorrento, per scoprire da vicino il suo mondo poetico – visionario, con le opere “in vetrina”, che invitano il visitatore ad immergersi nell’universo di Miró, dove ogni segno e colore diventano emozione pura, gioia di vivere e gioco creativo.

Joan Miró i Ferrà (Barcellona, 1893 – Palma di Maiorca, 1983), è stato uno degli autori più importanti di tutto il Novecento e ha dedicato la sua carriera ad una continua sperimentazione artistica. La sua vicenda è stata spesso accostata all’avanguardia surrealista, di cui fece parte dal 1924 al 1929. Tuttavia, si distaccò dal movimento dopo pochi anni, a causa del rigido schematismo imposto dal teorico più importante del sodalizio: André Robert Breton, atteso che l’imposizione di uno stile era in netta contrapposizione con la continua sperimentazione, sia in ambito tecnico che stilistico di Joan, il cui immaginario artistico è stato alimentato da influenze di vario genere, a partire da quelle più antiche, per esempio le pitture rupestri primitive, le opere africane e quelle cattoliche catalane.

Tra i suoi modelli, compaiono anche le pitture dei grandi maestri nordici del XV secolo, che Mirò utilizzò per creare il suo stile, caratterizzato da un forte spiritualismo ed un’incessante ricerca di un linguaggio universalmente comprensibile.

Nel 1919 si trasferì per la prima volta a Parigi, dove scoprì un ambiente a metà tra l’innovazione e la tradizione. Infatti, nella capitale francese, passava le giornate a discutere con Pablo Picasso ed a studiare i capolavori antichi del Louvre. L’incontro più importante del soggiorno parigino, fu quello con l’avanguardia surrealista ed i suoi esponenti, rapporto che si rivelò molto particolare, perché l’Artista non aderì mai completamente al movimento, ma vi rimase sempre affiancato ed in parte autonomo.

Tra i capisaldi del movimento, Mirò si appropriò di quello dell’automatismo psichico, ovvero la trascrizione in pittura dei propri pensieri, senza il filtro della ragione.

Nel 1925, partecipò alla sua prima mostra surrealista alla Galleria Pierra, riscontrando un notevole successo. Tuttavia, a seguito di una serie di scontri ideologici, nel 1929, decise di uscire dal movimento surrealista, anche se non se ne distaccò mai completamente, almeno dal punto di vista ideologico.

Il 12 ottobre 1929, sposò Pilar Juncosa a Palma de Maiorca, ed i due si stabilirono a Parigi, dove Mirò avviò un’importante fase di sperimentazione tecnica, dando vita in questi anni a numerosi collage e costruzioni, con le quali avviò l’“assassinio della pittura”, come segno di ribellione nei confronti delle tecniche pittoriche tradizionali, tra cui quella a olio, per approcciarsi a nuovi metodi di ricerca, in risposta alle esigenze contemporanee. I primi anni Trenta furono molto fortunati per l’artista catalano, dato che diede alla luce sua figlia María Dolores, ed espose in varie gallerie di tutto il mondo, ottenendo un riconoscimento internazionale…

Il resto, tutto il resto, è storia anche di questi giorni, con l’esposizione, nella suggestiva cornice di Villa Fiorentino a Sorrento, delle sue perle artistiche, attraverso cui Mirò esplica tutto il suo bagaglio di emozioni e sensazioni, dando vita a capolavori che mirano a rompere con quella che era stata la tradizione dadaista, per dare il via ad una nuova ricerca pittorica, che sarà per il celebre artista catalano un continuo mutamento, magari verso novità ancora da scoprire.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it