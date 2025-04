SORRENTO (Na). “I Gioielli di Casa Ascione” in mostra a Villa Fiorentino: bellezze di arte rara.

Alla scoperta, ricorre il 170esimo compleanno, di un’arte manifatturiera oramai secolare. Prosegue cioè l’impegno della “Fondazione Sorrento”, volto si sa alla valorizzazione e promozione delle eccellenze del Made in Italy.

Dopo i meravigliosi gioielli di Gerardo Sacco e le creazioni sartoriali (le celebri cravatte!), della maison E. Marinella, riflettori puntati ora sui coralli lavorati dai maestri artigiani di Casa Ascione, come tiene a sottolineare, tra l’altro, l’amministratore delegato di detto Ente, Mario Gargiulo.

Da sabato 5 aprile a domenica 18 maggio, infatti, le accoglienti sale museali di Villa Fiorentino, in Corso Italia 53, ospiteranno le creazioni dell’azienda di Torre del Greco che, da 170 anni appunto, è attiva nella lavorazione di coralli e cammei, veri capolavori e bellezze rare. La mostra: “I Gioielli di Casa Ascione”, realizzata grazie al patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Campania e del Comune di Sorrento, nasce con l’obiettivo di avvicinare, sensibilizzare, il pubblico ad un’arte purtroppo poco conosciuta, come quella degli operatori artigiani del settore che, con passione e dedizione straordinaria, trasformano gli organismi marini in “perle” preziose.

Un percorso espositivo, questo curato da Mimma Sardella, che si sviluppa attraverso la presentazione “in vetrina” di gioielli, utensili e singolari documenti, che testimoniano la vita di un’azienda attiva fin dal lontano 1855, arricchito com’è da immagini e filmati che illustrano il mito, la pesca e la moda, rendendo la visita in programma “dinamica e coinvolgente”.

La continua ricerca di nuovi stili e tecniche, non solo nella tradizionale lavorazione del corallo, ma anche nell’uso di materiali diversi come la madreperla, la tartaruga, la conchiglia, le pietre dure e semipreziose, consente -è dato leggere- a Casa Ascione di realizzare un catalogo particolarmente ricco e variegato. La scelta di diversificare l’offerta, permette così di soddisfare le esigenze di diversi segmenti di mercato: dal più piccolo ninnolo o “souvenir”, alle versioni impreziosite degli oggetti quotidiani, fino alle realizzazioni più sofisticate di gioielleria in corallo, conchiglia e tartaruga, tutte recanti il marchio orafo “5*NA”.

Casa Ascione, si sottolinea, ha sempre rappresentato un punto di riferimento culturale e formativo per l’artigianato artistico, dimostrandosi a partire dall’ultimo decennio del XX secolo, particolarmente sensibile alla riscoperta e valorizzazione dei significati culturali, legati all’artigianato artistico, oltre a rendere tangibile il legame con il territorio, la sua storia e le sue eccellenze.

Con la creazione del Museo a Napoli, nella Galleria Umberto I di piazzette Matilde Serao 19 (di fronte al Teatro San Carlo), Casa Ascione ha realizzato il desiderio di far conoscere e valorizzare un patrimonio culturale unico al mondo, attraverso disegni, cataloghi, libri contabili, diplomi, riconoscimenti e, soprattutto, mediante gli oggetti: gioielli e creazioni d’arte particolari e raffinate come spille, parure e cammei unici.

Sarà, questa dell’esposizione a Villa Fiorentino di Sorrento, un’occasione unica e prestigiosa, quindi da non perdere, per scoprire e condividere storie e suggestioni legate all’evoluzione dello storico marchio Ascione, capace di interpretare, di tempo in tempo, gli stili e le mode del momento. Onore al merito.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it