SORRENTO (Na). Joan Mirò e l’ “Incanto dei Segni”, colorano l’estate culturale in Costiera.

La Costiera “del Mito” si ammanta, armonicamente, di altre eccellenze, non finendo mai di sorprendere, di far pulsare le corde del cuore. A colorare il pregevole mosaico dell’estate culturale di Sorrento è, nell’iniziativa di cui trattasi, Joan Mirò, con l’appena inaugurata mostra dal titolo: “L’incanto dei Segni”, dedicata appunto al genio del surrealismo spagnolo, e che fino al prossimo autunno sarà ospitata nelle eleganti sale di Villa Fiorentino, la prestigiosa sede della Fondazione Sorrento, sita al Corso Italia 53.

Un evento artistico di assoluto rilievo, come dimostra la presenza al vernissage del comandante Gianluigi Aponte, armatore patron del gruppo Msc e presidente della “Fondazione Sorrento”, fin dalla sua istituzione che risale al 2006. Accanto a lui, durante la cerimonia inaugurale, il Cda di detto organismo al gran completo. Presenti, tra i tantissimi ospiti, anche l’eurodeputato Raffaele Topo ed il consigliere regionale, Mario Casillo, Mariano Bruno: capo del Corpo diplomatico di Napoli, e molti manager di importanti multinazionali. Il tradizionale taglio del nastro è stato affidato al presidente.

<<Ringrazio l’intero Cda per l’amore e l’impegno che mette tutti i giorni per far crescere la Fondazione Sorrento e creare appuntamenti sempre più interessanti – ha evidenziato il comandante Aponte -. Sono grato a tutti gli amici ed a coloro che ci sono vicini perché la loro partecipazione agli eventi motiva il consiglio di amministrazione a fare sempre meglio. Speriamo di continuare in questa direzione avendo sempre più associati, così da poter fare sempre di più per la nostra amata città”.

A fare i classici onori di casa, è stato il vice presidente della Fondazione, Michele Savarese, il quale ha ribadito l’impegno dell’istituzione, “che nasce -ha sottolineato- dalla stretta sinergia tra pubblico e privato, a proseguire nella sua mission di promozione del territorio, anche in un momento difficile come quello che stiamo affrontando”, oltre a contribuire -è proprio il caso di aggiungere- allo sviluppo di tutte le attività culturali della città e promuovere l’immagine della penisola sorrentina, in Italia e nel mondo.

Ma il vero protagonista della serata è stato Joan Mirò, con il suo estro creativo fuori dagli schemi.

Quello allestito nelle sale di Villa Fiorentino, è un percorso espositivo che vuole consentire ai visitatori di immergersi nell’arte del maestro del surrealismo spagnolo (origini catalane), che fin dagli esordi ha saputo attirare, su di sé e sui suoi lavori, l’attenzione della critica ed anche dei tanti appassionati del genere, impegnandosi contemporaneamente in più tecniche artistiche, dedicando ad ognuna il proprio spazio, pur considerandole parte integrante del processo, ed armonizzandole tra loro. “Lavoro sempre a moltissime cose insieme”, raccontava.

La grafica in particolare ha rappresentato per Mirò il campo di sperimentazione prediletto, fertile terreno in cui “lasciare libera la propria immaginazione, aprendo ad una casualità foriera di intuizione”.

La mostra di Sorrento, in dettaglio, propone una selezione di opere su carta, che raccontano l’evoluzione artistica del maestro spagnolo, tra incisioni, litografie e sperimentazioni.

In esposizione, opere come: Les pénalités de l’enfer ou Les nouvelles-hébrides, Lapidari, Ubu Roi e Peintures sur cartons, anche se non mancano altre dal tono più poetico e giocoso, tra cui Le Lézard aux plumes d’or, Le Marteau sans maître e Quelques Fleurs pour des amis, che svelano il lato più intimo dell’artista. Un percorso espositivo, curato da Francesca Bogliolo, tutto da scoprire insomma.

Da domenica 13 luglio e fino al prossimo 12 ottobre 2025, le opere di Joan Mirò potranno essere ammirate tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22, con la possibilità per i visitatori di usufruire di audioguide. Inoltre, in una delle sale è presente un maxischermo, su cui scorre una interessante intervista, che vede protagonista il genio catalano, doppiata in italiano con sottotitoli in inglese.

In programma, nelle prossime settimane, anche una serie di eventi collaterali tra degustazioni, laboratori e serate a tema, per i sorrentini e per gli ospiti della città. In programma, altresì, attività realizzate in sinergia con gli artigiani della penisola. Informazioni dettagliate, in merito ad orari, biglietti, prenotazioni, audioguide ed altro, sono disponibili sul sito www.fondazionesorrento.com.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it