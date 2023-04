ROMA. Pericle Fazzini, lo scultore del vento. In mostra al Museo Carlo Bilotti.

Pericle Fazzini (nato nel 1913 morto nel 1987), torna a Roma dopo trent’anni, in occasione dei centodieci anni della nascita. Torna “lo scultore del vento”, come lo definì il poeta Giuseppe Ungaretti, con una mostra promossa da Roma Culture, Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dalla Fondazione e Archivio Storico ”Pericle Fazzini”. Una grande rassegna che ripercorre tutto il suo iter creativo costituita da un centinaio di opere fra sculture, disegni e grafiche. E bozzetti inediti che documentano la partecipazione di Fazzini al concorso bandito nel ‘58 per il monumento a Auschwitz, realizzato poi da Cascella, che aveva fra i giurati anche Henry Moore. La mostra è curata da Alessandro Masi con la collaborazione di Roberta Serra e Chiara Barbato (catalogo De Luca Editore d’Arte).

Marchigiano di Grottammare, Pericle Fazzini autore fra i più rappresentativi della “Scuola Romana” è figlio d’arte, l’arte dell’intaglio del legno di cui il padre è maestro. Il primo a intuire il suo talento è Mario Rivosecchi con il quale nel ’29 giunge a Roma, che sarà la sua città d’elezione fino alla fine.

Partecipa al concorso del Pensionato Artistico Nazionale che gli assicura un mensile per due anni e l’uso di uno studio a Palazzo Caffarelli sul Campidoglio. Nel ‘33 lo vince con il bassorilievo sul tema biblico “Uscita dall’Arca” e con “Donna nella tempesta” che verrà esposta alla collettiva del Circolo delle Arti e delle Lettere. Descritta da Cipriano Efisio Oppo come “una scultura tipica dell’originalità che già dimostra il Fazzini” viene presentata alla prima grande retrospettiva romana di Fazzini a Palazzo Barberini nel ’51.

La prima mostra, insieme all’amico Alberto Ziveri e a Giuseppe Grassi, è presso la galleria di Dario Sabatello a cui dedicherà un celebre busto in terracotta. E’ subito denso di incontri e esperienze il periodo romano: scopre le chiese barocche e il giardino zoologico. Sono gli anni della “Scuola Romana” il cenacolo di artisti nato sulla scia del gruppo di via Cavour. Sono loro a popolare il centro e a condividere gli interessi per la vita della città eterna. Artisti come Emanuele Cavalli, Giuseppe Capogrossi, Corrado Cagli, i fratelli Basaldella. E poi c’è sempre Grottammare il luogo mitico della memoria dove poter tornare.

Densa di significato e ricca di sviluppi l’amicizia con i poeti. Tramite Giuseppe Ungaretti, Fazzini conosce Marguerite Caetani che lo inserisce in una grande collettiva parigina dove il suo “Ritratto di Anita” viene acquistato dal Museo del Jeu de Paume. E’ un crescendo di successi. Espone alla Quadriennale di Roma, alla Biennale di Venezia, alle mostre di “Corrente”, collabora a “Primato”, “Documento”, “Domus”, al “Fronte Nuovo delle Arti” insieme a Leoncillo e Emilio Vedova. Il suo bassorilievo “La danza” viene acquistato da Curzio Malaparte per la sua villa di Capri progettata da Adalberto Libera. E non si contano i premi, le personali, i riconoscimenti internazionali, da Monaco a Parigi, a Tokyo, a Chicago. Le sue opere sono conservate nei maggiori musei del mondo. E poi ci sono le sculture monumentali. La “Resurrezione” per la Sala delle Udienze realizzata da Pier Luigi Nervi è fra le imprese più complesse e lunghe della sua attività artistica.

La mostra si snoda sui due livelli del Museo Carlo Bilotti in un alternarsi di opere di diversa natura, legni, bronzi, gessi, dipinti, grafiche, accompagnati da pannelli esplicativi chiari e leggibili, così come le singole didascalie. Alcune opere sono famosissime come “Ragazzo con gabbiani” in legno, che l’artista non volle mai cedere, considerata il simbolo della sua scultura del vento, al limite fra la terra e il mare, fra la terra e il cielo.

“Era un giorno che passeggiavo lungo il mare e c’erano i gabbiani, che volavano vicini, ed io raccoglievo sassi, conchiglie lungo la spiaggia, cose che poi disegnavo e così m’è nata l’idea del ragazzo che cammina e raccoglie qualcosa in terra e i gabbiani gli volano intorno, sulla testa”, raccontava l’artista in una tarda intervista.

In mostra una selezione molto ricca di bronzetti, per lo più atleti, danzatrici, gatti che giocano… di dimensioni contenute ripresi in pose articolate o in movimento. Sono “Nudo”, ”Ginnasta”, “Ragazzo che ascolta”.”Donna che si guarda il piede”…

Fazzini vi si dedica fin dagli anni della guerra sia come fonte di sostentamento economico che di sperimentazione pratica, recuperando l’antica tecnica a cera persa. Per Raffaele Carrieri erano “eruzioni vulcaniche, piccoli bronzi appena usciti di fusione, danzatori, nudi che si mantenevano su un piede, vivissimi gnomi di una mitologia acquatica”. E lo scultore continua a farli anche negli ultimi anni, nel suo studio in via Margutta.

Un tema molto sentito da Fazzini è quello sacro che attraversa tutta la sua produzione. In mostra una serie di opere che preludono alla realizzazione della “Resurrezione” della Sala Paolo VI in Vaticano, come il “Cristo” con le braccia sollevate verso il cielo della “Fonte pasquale”. Anche il tema francescano è molto caro all’artista come appare nel bozzetto per il monumento a San Francesco e in “Francesco che parla e accarezza il lupo” che si riallaccia al. capitolo XXI dei “Fioretti”.

Già dalla metà degli anni Sessanta, nel suo studio in Via Margutta, vedono la luce le prime intuizioni plastiche del suo capolavoro, voluto da Paolo VI, Papa Montini, all’indomani del Concilio Vaticano II nel 1965, e inaugurato nel 1977. La “Resurrezione”’, l’ultima grande opera monumentale commissionata dalla Cappella Sistina ad oggi, vista da milioni di pellegrini, fu un lavoro immane, di grandissimo impegno. Anche per le dimensioni: venti metri di lunghezza per sette di altezza e tre di profondità. Colpito da una trombosi poco dopo, l’artista continuerà a lavorare dedicandosi in particolare alla creazione di pastelli e piccoli bronzi.

Il bozzetto della “Resurrezione” in mostra fa parte di una ricca serie di disegni preparatori e studi scolpiti prodotti negli anni di laboriosa ricerca di una forma monumentale. Il Salvatore, spinto dal vento, trionfante sulla morte, si staglia fra le trame di un fondale vegetale. composto da un groviglio di rami e saette. E’ la rinascita di Cristo, immerso nel giardino del Getsemani, sconvolto dall’esplosione devastante di una bomba atomica, ricordo di Hiroshima e Nagasaki. Nella sala precedente un dettaglio a grandezza naturale del “Volto del Cristo” dà l’idea della potenza dell’immagine e delle dimensioni monumentali dell’opera. La fusione sarà realizzata in una lega di bronzo rosso e ottone giallo e richiederà l’impiego di quattrocento quintali di metallo.

Info:

Roma, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese. Fino al 2 luglio 2023

martedì – venerdì ore 13.00 – 19.00; sabato e domenica ore 10.00 – 19.00. Ingresso gratuito

Autore: Laura Gigliotti

Fonte: www.quotidianoarte.com, 1 apr 2023