ROMA. Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore.

Dal 23 maggio al 2 novembre 2025 al Casino dei Principi – Musei di Villa Torlonia (via Nomentana, 70 – Roma) arriva la mostra “Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore” che, a cinquant’anni dalla scomparsa di Antonietta Raphaël e a sessanta da quella di Mario Mafai, propone una nuova riflessione sui due artisti considerati tra i protagonisti delle vicende artistiche del Novecento.

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è ideata dal Centro Studi Mafai Raphaël e curata da Valerio Rivosecchi e da Serena De Dominicis. Organizzazione e servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Dai tardi anni Venti, dopo la fiammata di quella che Roberto Longhi definì la “Scuola di via Cavour”, Mario e Antonietta hanno seguito percorsi paralleli ma spesso anche divergenti, fortemente condizionati dalla realtà storica. Mario viene presto considerato un maestro indiscusso, un punto di riferimento per l’ambiente artistico romano. Antonietta, invece, nel suo ruolo di artista è esposta a pregiudizi di genere ed essendo di origini ebraiche, anche costretta ad allontanarsi da Roma negli anni delle leggi razziali e della guerra, vivendo lunghi periodi di ricerca solitaria. La scoperta del suo talento avverrà solo a partire dagli anni Cinquanta.

Attraverso un percorso espositivo di oltre 100 opere – tra dipinti, sculture e disegni provenienti da importanti istituzioni italiane e collezioni private – e documenti originali (lettere, disegni, fotografie) custoditi negli archivi di famiglia, nel Centro Studi Mafai Raphaël, al Gabinetto Vieusseux di Firenze e presso l’Archivio della Scuola romana a Villa Torlonia, la mostra racconta una vicenda insieme artistica e sentimentale, basata sulle differenze tra i due artisti ma anche sulla trama sottile di scambi, di passioni comuni, in grado di trasformare in poesia ogni evento della realtà vissuta.

Info:

Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma d’amore

Dal 23 maggio al 2 novembre 2025

Casino dei Principi – Musei di Villa Torlonia, via Nomentana, 70 – Roma

Orari: dal martedì alla domenica ore 9.00-19.00. Chiuso il lunedì

tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

www.museivillatorlonia.it; www.museiincomuneroma.it;

Ufficio stampa Zètema Progetto Cultura

Roberto Martelli | (+39) 347 6830992 r.martelli@zetema.it