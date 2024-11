ROMA. L’eredità di Guarini. Il Barocco, l’internazionalità, l’Europa centrale.

* Giovedì 5 dicembre 2024, dalle ore 9.30 nell’Aula magna della Facoltà di Architettura in piazza Borghese 9 – Roma, si svolgerà il convegno organizzato da Augusto Roca De Amicis dal titolo L’eredità di Guarini. Il Barocco, l’internazionalità, l’Europa centrale.

L’iniziativa si propone di discutere il ruolo svolto da Guarino Guarini nella diffusione del Barocco in Europa ed i modi attraverso cui la sua visione originale ha contribuito a definire una nuova concezione dell’architettura.

Oltre ad essere un architetto, Guarino Guarini fu anche monaco teatino, un filosofo e un matematico. Fu indubbiamente l’architetto più importante del suo tempo nel nord Italia, ma fu anche un designer internazionale, i cui progetti rinnovarono gli approcci tradizionali locali, promuovendo un atteggiamento più dinamico.

Pur avendo lavorato anche in diverse città europee, l’eredità più significativa di Guarini si può riconoscere nell’architettura tardo-barocca dell’Europa centrale.

Vedi locandina con programma in allegato: Guarini_Flyer

Il convegno sarà fruibile anche online: https://meet.google.com/bdk-obds-nad

Info:

Coordinamento scientifico

Augusto Roca De Amicis – Dip. di Storia, disegno e restauro dell’architettura

T (+39) 06 49918877 – augusto.roca@uniroma1.it