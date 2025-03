ROMA. ‘L’Arte dei Papi’, dal 6 marzo in mostra a Castel Sant’Angelo.

Dal 6 marzo al 31 agosto 2025, Castel Sant’Angelo ospiterà la straordinaria mostra “L’Arte dei Papi. Da Perugino a Barocci”. Un’esposizione pensata per celebrare la bellezza dell’arte sacra ed il ruolo dei papi nella promozione del patrimonio artistico e culturale.

L’evento, ideato dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura, gode del patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione Giubileo 2025.

Curata da Arnaldo Colasanti, in collaborazione con Annamaria Bava, “L’Arte dei Papi” non è solo una raccolta di opere, ma un vero e proprio viaggio che conduce alla riscoperta del senso della vita attraverso spiritualità e memoria storica.

La mostra vuole oltrepassare i confini della storia dell’arte per raccontare Roma come città della bellezza e della fede, capace di coniugare arte e tradizione.

Grazie alle tele di grandi maestri italiani, l’esposizione offre al visitatore un’esperienza di raccoglimento e riflessione, sottolineando il legame tra estetica e messaggio evangelico.

Fuori dal rigore cronologico, la mostra è soprattutto un’esperienza tematica. I 38 dipinti che compongono il percorso espositivo declinano, infatti, i temi essenziali del Vangelo: l’infanzia, la maternità, la gioia e la sofferenza, la resurrezione, la misericordia e il perdono, la speranza.

Tra le opere esposte troviamo capolavori come La Madonna con il Bambino, San Giuseppe e San Pietro Martire di Andrea del Sarto, L’Adorazione del Bambino di Giovanni Gerolamo Savoldo, L’Annunziata di Carlo Maratti, oltre a dipinti di Perugino, Annibale Carracci, Federico Barocci e Pietro da Cortona. Accanto ai grandi nomi del passato, spiccano anche incursioni nell’arte contemporanea, con opere di Bruno Ceccobelli, Giuseppe Salvatori e Luigi Stoisa. Molti i ritratti dei papi.

Uno degli aspetti più rilevanti della mostra è la collaborazione con prestigiosi istituti nazionali del Ministero della Cultura, quali: Gallerie Nazionali di Arte Antica (Palazzo Barberini e Galleria Corsini); Galleria Nazionale dell’Umbria; Galleria Nazionale delle Marche; Musei Reali di Torino – Galleria Sabauda; Accademia Nazionale di San Luca; Museo della Città civico diocesano di Acquapendente.

Del patrimonio di questi soggetti prestatori sono stati privilegiati i depositi e le opere rare di grandi artisti ma non solo, nell’idea che un punto di forza della mostra sia anche la ‘restituzione’ al visitatore di un mondo artistico ancora poco conosciuto.

Idea, questa, sostenuta anche da Mario Turetta, capo dipartimento per le attività culturali del MiC, presente alla conferenza stampa di presentazione della mostra per il quale “non c’è recupero che non sia valorizzazione di un immaginario culturale storico che esiste e che tuttavia è ancora da ridisegnare, facendolo emergere dai depositi”.

Il direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, ha definito L’Arte dei Papi “una delle mostre chiave dell’anno giubilare”, sottolineando il suo valore universale: “Il patrimonio artistico e culturale religioso va inteso come codice culturale universale, di speranza, dialogo e riflessione”.

L’evento si inserisce, infatti, nel programma del Giubileo 2025, un anno di celebrazioni che vedrà Roma protagonista di iniziative culturali di grande respiro.

L’intento è quello di rendere i musei accessibili, valorizzando il patrimonio nazionale che, in larga parte, è ancora custodito nei depositi. “È questo il nostro impegno – ha promesso Osanna – anche attraverso un capillare lavoro di digitalizzazione, affinché i musei si trasformino in luoghi dove il pubblico possa sempre ritornare”.

Autore: Marianna Perrotta

Fonte: quotidianoarte.com 24 feb 2025