ROMA. L’antico secondo Peter Paul Rubens. La grande mostra alla Galleria Borghese.

Peter Paul Rubens (Siegen, 1577 – Anversa, 1640) è stato uno dei pittori precursori dell’arte barocca, riformulandone la concezione spaziale, del colore e delle figure. Una rivoluzione che parte dalla conoscenza e dalla rielaborazione dei modelli del passato, generando così una nuova grammatica di immagini. Da questo confronto con l’antico prende avvio la mostra “Il tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma” ospitata negli spazidi Galleria Borghese e a cura di Francesca Cappelletti e Lucia Simonato. Il progetto espositivo si inserisce nell’ambito di RUBENS! La nascita di una pittura europea, progetto del museo romano – in collaborazione con Palazzo Te e Palazzo Ducale di Mantova – dedicato ai rapporti culturali tra l’Italia e l’Europa nel XVI secolo raccontati con gli occhi del Maestro fiammingo.

La mostra riunisce circa 50 opere provenienti dai più importanti musei al mondo: il British Museum, il Louvre, il Met, la Morgan Library, la National Gallery di Londra, la National Gallery di Washington, il Prado e il Rijksmuseum di Amsterdam. Un importante corpus di capolavori (tra disegni, dipinti e bozzetti) che anima i due piani del museo in un percorso suddiviso in 8 sezioni, passando dalla rielaborazione dell’antico e dei suoi modelli, ai concetti di naturalismo e imitazione che hanno aperto le porte allo stile Barocco.

Il dialogo tra la collezione e le pitture di Rubens sottolinea “la poca distanza che divide le due discipline“, sottolinea la direttrice della Galleria Borghese Francesca Cappelletti, e lo sviluppo di “una nuova grammatica del corpo che ha influenzato la scultura moderna”, spiega la curatrice Lucia Simonato.

Info:

Roma // dal 14 novembre 2023 al 18 febbraio 2024

Il tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma

Galleria Borghese – Piazzale Scipione Borghese 5

https://galleriaborghese.beniculturali.it

Autore: Valentina Muzi

Fonte: www.artribune.com, 13 nov 2023