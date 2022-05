ROMA. “Guido Reni a Roma. Il Sacro e la Natura” La mostra, dopo trenta anni, alla Galleria Borghese.

Possono entrare 180 persone all’ora, previa prenotazione, alla Galleria Borghese per vedere il gioiello del cardinale Scipione che ospita in questo periodo la mostra “Guido Reni a Roma. Il Sacro e la Natura”, aperta fino al 22 maggio. E tutti i giorni si registra il massimo delle presenze consentite dagli spazi piuttosto contenuti, eccetto i saloni. Fra i visitatori italiani anche molti romani e parecchi stranieri, soprattutto del Nord Europa che in questa stagione contano parecchie festività civili e religiose. Da aggiungere i francesi da sempre affezionati frequentatori della Borghese e grandi ammiratori dell’artista.

Sono passati oltre trent’anni dalla serie di mostre dedicate al bolognese Guido Reni (1575 -1642) che si tennero a Bologna, Los Angeles e Francoforte, allora riportato in auge anche grazie agli studi di Roberto Longhi. Ora a distanza di tanto tempo finalmente si torna a parlare di un genio assoluto e del suo rapporto con Roma. Le sue tracce sono visibili in una ventina di palazzi e chiese della città. Dal capolavoro del Casino dell’Aurora Pallavicini con l’affresco del Carro dell’Aurora sulla volta, agli affreschi nella Cappella Paolina, a quelli per la Sala delle Nozze Aldobrandini nel Palazzo Apostolico Vaticano, all’Accademia di San Luca… (si trova tutto in “Guido Reni a Roma Itinerari”, fresco di stampa).

Guido Reni, vero erede del classicismo bolognese, si celebra non solo alla Galleria Borghese, cornice migliore non si poteva trovare, ma successivamente anche a Francoforte e al Prado. Un artista baciato dalla fama a fasi alterne, dapprima celeberrimo, poi dimenticato. Un personaggio anche per i modi affabili e piacevoli di cui parla Giulio Mancini, ma che aveva il difetto di una eccessiva liberalità. Una “virtù da principe” che non poteva permettersi. Venne ammirato da Bernini e da Vincenzo Giustiniani, grande collezionista e protettore di Caravaggio, che considerava notevole quel “dipingere di maniera e con davanti l’esempio del naturale”. Conosciuto con il solo nome di battesimo, come Michelangelo, Leonardo, Raffaello, “il Divin Guido”, così era chiamato, è stato osannato, adorato fino all’Ottocento, per essere messo in disparte al cambiare del gusto e delle mode. Un pittore eccelso, ma non in linea con le nuove tendenze in voga durante il Romanticismo. Da qui i giudizi sprezzanti al limite dell’oltraggio di John Ruskin e Bernard Berenson, al contrario l’entusiasmo del marchese de Sade e dell’inglese Iohn Addington Symonds.

A riportare Guido Reni prepotentemente all’attenzione della critica ma soprattutto del pubblico c’è voluta la scoperta sul mercato antiquario di un quadro con una scena di paesaggio, “Danza campestre” (dipinto tra il 1605 e il 1606), dato per disperso che si sapeva appartenuto a Scipione Borghese perché menzionato nei suoi inventari. Riferito al primo soggiorno di Guido a Roma, è stato acquistato alla fine del 2020 dalla Galleria Borghese, allora diretta da Anna Coliva. Un dipinto che permette di studiare il rapporto del pittore, autore noto soprattutto per i soggetti religiosi, con i temi paesaggistici e campestri poco frequentati. Un’occasione da non perdere, che Francesca Cappelletti, da ottobre 2020 direttore del museo più bello del mondo, ha immediatamente colto raccogliendo una trentina di opere di Reni ottenendo prestiti eccezionali, anche di altri maestri del paesaggio attivi in quel tempo, come il fiammingo Paul Bril, il romano Pietro Paolo Bonzi e il veneziano Carlo Saraceni e facendo uscire artisti conservati nei depositi in modo da approfondire anche il rapporto dell’artista bolognese con la città dei papi in cui Reni rimase dal 1601 al 1614, tornandovi altre volte e dopo inviandovi alcuni dipinti. La mostra è accompagnata da un bel catalogo Marsilio, l’allestimento è dell’architetto Enrico Quell.

Splendida, per qualità delle opere e per la loro disposizione, la mostra presenta al pubblico per la prima volta ufficialmente “Danza campestre” il dipinto ritrovato di Guido Reni ed entrato a far parte del patrimonio della Galleria. Il percorso si snoda all’interno del Casino della Villa Pinciana, partendo dai saloni e dalle sale del pianterreno dove sono esposti i dipinti e le grandi pale d’altare, per proseguire al piano superiore, nella Loggia del Lanfranco, dove si sviluppa il discorso sul paesaggio, con la scoperta del Reni paesaggista. E’ qui che trova posto, al centro dell’attenzione, “Danza campestre”, una scena di ballo fra contadini e signori in una radura sotto le montagne, accanto a un ruscello. Il clima sereno si propaga nel paesaggio circostante fatto di piccoli borghi, un castello e una vallata verde che si allarga fino al mare. Il cielo comincia ad abbuiarsi e in fondo si scorge il profilo azzurro dei rilievi. Insieme a Reni presenti paesaggisti di grande spessore come Niccolò Dell’Abate, Agostino Carracci, Paul Bril, Carlo Saraceni. E ancora quattro tondi di Francesco Albani e il notevole “Paesaggio con Silvia e il Satiro” del 1615 del Domenichino.

Girando per la Galleria Borghese fin dall’inizio si percepisce in ogni dove quasi una sfida alla bellezza. Come sempre accade. I quadri, le sculture in mostra stabile nelle sale, le decorazioni, la ricchezza degli arredi sono di tale potenza che quelle ospitate, anche se di altissima qualità, rischiano di scomparire al confronto o al contrario d’interferire con esse. Ma non è questo il caso e non solo per le dimensioni enormi dei dipinti di Guido Reni, ma perché sono posizionati in modo tale da non ostacolare la visione delle sculture e dei quadri in esposizione permanente. Cosicché lo sguardo può scorrere dagli uni agli altri in una sorta di doppio percorso di qualità superba. “Lot e le sue figlie” 1615 – 1616 della National Gallery su una parete e sull’altra “Madonna dei Palafrenieri” 1606-1608 di Caravaggio. Da “Paolina” di Canova a “Paolo rimprovera Pietro penitente” 1609 circa dalla Pinacoteca di Brera.

Lo spettacolo continua nelle sale dedicate a Bernini. Al centro il “Ratto di Proserpina”, sulla parete di fondo inquadrato fra le due porte “Atalanta e Ippomene” 1615-1616 dal Museo di Capodimonte, nella Sala di Apollo e Dafne “La strage degli innocenti” 1611 custodita nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, nella sala del David “David con la testa di Golia”, con una piuma rossa sul cappello, secondo decennio del XVII sec, dagli Uffizi.

Spettacolare il salone Mariano Rossi dove si manifesta in tutta la sua potenza la versione proposta da Guido Reni della Pala d’altare che in quegli anni riscuoteva un rinnovato interesse. Solenni, di dimensioni imponenti, con figure gigantesche e possenti occupano gran parte del grande spazio in una sorta di base su cui poggiano formando una specie di quadrato che poggia su un pavimento in mosaico del IV secolo dopo Cristo proveniente dalla tenuta Borghese di Torrenova. Sono “Il martirio di San Pietro” 1604 1605 commissionato dal cardinale Pietro Aldobrandini per la chiesa romana di San Paolo alle Tre Fontane, ora nella Pinacoteca Vaticana, “Il martirio di santa Caterina d’Alessandria” 1606 dal Museo Diocesano di Albenga, la “Trinità con la Madonna di Loreto e il committente cardinale Antonio Maria Gallo” 1603-1604 dalla Chiesa della Santissima Trinità di Osimo, “Il martirio di Santa Cecilia” 1601 dalla chiesa romana omonima. L’opera venne spedita da Bologna a Roma, quasi una presentazione delle qualità dell’artista. E ancora lo stendardo della Confraternita delle sacre stimmate di Campagnano dipinto su entrambi i lati del 1610 – 12 prestato dal Museo di Palazzo Braschi. Su un lato c’è “San Francesco riceve le stimmate”, sull’altro “San Francesco con i confratelli della Compagnia”.

E’ lo Stendardo che il 4 maggio è stato lievemente danneggiato, a causa della caduta di una signora, non si sa se per malore o per aver inciampato su qualcosa. Fortunatamente niente di grave, assicurano alla sovrintendenza capitolina. Nell’immediato verranno applicate velinature di protezione e l’intervento di restauro definitivo sarà realizzato a fine mostra, approfondendo gli studi sul dipinto.

Info:

Galleria Borghese, Piazzale Scipione Borghese. Orario: 9-19, chiuso il lunedì con prenotazione. Fino al 22 maggio.

tel. 06-67233753

Fonte: www.qaeditooria.it, 6 mag 2022