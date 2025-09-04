RAVENNA. IX Biennale di Mosaico Contemporaneo – Luogo Condiviso.

Ravenna torna protagonista nel panorama artistico con la IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, in programma dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, promossa dal Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e al Mosaico, con la direzione artistica di Daniele Torcellini e il coordinamento del MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna.

Il tema di questa edizione, Luogo condiviso, invita a riflettere sul mosaico come linguaggio relazionale e spazio d’incontro, in un presente segnato da conflitti e frammentazioni.

Mostre, installazioni e appuntamenti diffusi animeranno musei, chiostri, monumenti, gallerie, laboratori e spazi simbolici della città, valorizzando il mosaico come forma d’arte pubblica, pratica artigianale e strumento di dialogo. Ravenna riafferma così il suo ruolo di crocevia tra passato e presente, tradizione e sperimentazione contemporanea.

Info:

