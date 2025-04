PROCIDA (Na). Divinamente – Il dionisiaco e l’ebbrezza nel contemporaneo mediterraneo.

Esposizione collettiva d’arte contemporanea organizzata dall’associazione culturale Agarte – Fucina delle Arti e a cura di Alessandro Giansanti.

La rassegna internazionale si svolge all’interno dello storico Palazzo D’Avalos con il patrocinio del Comune di Procida e in collaborazione con l’Associazione Palazzo d’Avalos.

Pittura, illustrazione, fotografia e disegno si uniscono per raccontare il rapporto tra il creativo moderno ed il mondo del dionisiaco: dall’antica bevanda, il vino, alla convivialità ed alla vita bucolica.

Come è cambiata, nel corso dei secoli, la percezione creativa degli artisti del Mediterraneo? In passato, l’ebbrezza aveva un ruolo centrale nell’arte, un ruolo che sembrerebbe essersi perso nell’attualità. Come contestualizzano, dunque, gli artisti contemporanei le tematiche del passato nella società odierna? È ancora possibile relazionarsi con il mondo arcaico in una quotidianità dominata da urgenze e tecnologie?

Un viaggio ragionato tra le varie correnti contemporanee per analizzare l’evoluzione dei soggetti e delle tematiche di convivialità, vino, nature morte, apollineo e dionisiaco tramite una selezione di 20 artisti contemporanei.

La mostra espone i lavori di: Andrea Di Lullo, Teresa Saviano, Silvia Nastasa, Maurizio Pittarella, Arianna Spizzico, Anna Matrosova, Paola Cetroni, Andrea Lecca, Lucia Novelli, Antonella Iris De Pascale, Matteo Tomaselli, Christine Selzer, Anna Gallucci, Manuela Stefanini, Annamaria Quadretti, Patrizia Barone, Emiana Assante, Maria Francesca Borgogna e Loredana Bernardo, per un totale di circa 30 opere d’arte che affrontano la tematica con ottica nuova ed originale.

Info:

Palazzo D’Avalos – Via Largo Castello, Procida (NA)

5 aprile – 4 maggio 2025

Organizzata da: Agarte – Fucina delle Arti

A cura di: Alessandro Giansanti

Con la partecipazione di: Mauro Giansanti, Vivian Belmonte e Eleonora Ulisse

Col patrocinio del: Comune di Procida.

L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura di Palazzo d’Avalos – Isola di Procida.

https://www.facebook.com/davalosprocida, cell. +39 3333510701, Agarte – Fucina delle Arti, agarte@agarte.it, + 39 351 740 5874