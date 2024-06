PRESICCE – ACQUARICA (Le). Trasformazioni in viaggio | Opere di Antonella Iris De Pascale.

Mostra personale del percorso pittorico maturato durante gli anni dall’artista Antonella Iris De Pascale presentata da Agarte – Fucina delle Arti, galleria d’arte ed associazione culturale di Frascati (RM), con i testi critici di Alessandro Giansanti, il patrocinio del Comune e la Pro loco di Presicce-Acquarica (LE) e la partecipazione di Ceramiche Falcone (Davide Negro), L’Olivicola e Alisso Immobiliare.

Durante l’evento verranno presentati i lavori esclusivi con una selezione di inediti e di tele storiche della De Pascale. Le anime come iconica firma della pittrice segnano una serie sviluppatasi in circa quarant’anni di costante produzione e ricerca (attiva sin dal 1983). L’artista (in arte Iris), Firenze classe ‘64, viene presentata all’interno dei locali dell’incantevole location del Palazzo Ducale di Presicce-Acquarica

L’esposizione, progetto in divenire e percorso itinerante e monografico dal titolo “Trasformazioni in viaggio”, viene ispirato dalla serie prodotta durante alcuni viaggi nel mondo in cui l’artista è riuscita a creare opere di contaminazioni tra il Salento e Buenos Aires, il Marocco e l’Andalusia.. contenendo un rimando concettuale al viaggio dell’anima, sempre presente nei suoi quadri.

Info:

La mostra rimarrà visitabile liberamente tutti i giorni a partire dal 17 fino al 31 luglio all’interno della location comunale del Palazzo Ducale sito in Piazza del Popolo 44 (73054 Presicce-Acquarica LE), dalle 18 alle 00. Vernissage mercoledì 17 luglio ore 18 (per qualsiasi informazione +39 339 561 5997 / agarte@agarte.it).

Ingresso libero e gratuito

Testi critici: Alessandro Giansanti

Con la partecipazione di: Ceramiche Falcone (Davide Negro), L’Olivicola e Alisso Immobiliare.