POZZUOLI (Na). Oracoli e Sirene, tra mito e filosofia, labirinti e antri di fuoco.

“Oracoli e Sirene – Tre artisti a confronto”. E’ il titolo più che significativo della mostra, inaugurata sabato 31 maggio ed esposta fino a domenica 15 giugno, presso la Galleria Spazio M’Arte, scenario magico e quasi surreale, sito in via Guglielmo Marconi 4 a Pozzuoli, nel cuore dei Campi Flegrei.

Un evento che incanta, che lascia estasiati, col coniugarsi armonioso tra mito e filosofia, dal cosmo al mare; le Sibille tra personaggi storicamente esistiti e figure mitologiche, dotate di virtù profetiche in grado di esprimere predizioni e fornire responsi, ma – evidenziano i promotori- in forma oscura o ambivalente; le Sirene talvolta foriere di tempeste e sciagure ai naviganti, talaltra esseri benigni che prestano soccorso e perfino si innamorano degli umani. Il mito rappresentante di noi stessi in relazione con gli altri, costruzione narrativa con cui l’inconscio si manifesta, che con la sua funzione filosofica mette in contatto l’inconscio con il logos, che contribuisce a svelare la parte della mente che ama nascondersi, si spiega ancora, mentre si aggiunge: “Svuotare il mito di tutta la sua valenza immaginifica lo ridurrebbe a mero, banale, oggetto della realtà, ma errato sarebbe tentare di tacciarlo come inutile fantasia non potendolo osservare nel mondo esteriore, come se quest’ultimo fosse l’unica realtà consistente, come se il mondo psichico con tutti i dolori, piaceri, entusiasmi non fosse da considerarsi una realtà altrettanto tangibile e importante”.

Intanto, ecco di seguito i tre artisti da ‘vedere’. Luca Dell’Isola, autodidatta, “figlio d’arte”, vive e compone per passione nel suo laboratorio di Pozzuoli, da oltre cinquant’anni. Nella sua ultima fase artistica, sempre meno figurativa, esplora -si legge- la stretta connessione tra il microcosmo umano e il macrocosmo naturale, tra la nascita del cosmo e le connessioni uomo-natura, di cui ogni approfondimento ha portato sempre a conclusioni non decifrabili con la conoscenza ‘classica’, anche se tuttavia traspare qualcosa di percepibile, ma intangibile, che risiede nel contrasto tra l’ordine delle cose e l’apparente disordine delle origini, un universo ordinato sorto dal caos, un fragile ed eterno equilibrio degli elementi da cui dipende la vita della specie umana, e la sua sopravvivenza, un cuneo nel quale si inserisce la sua personale ricerca con la materia plasmata che ha dato forma ad una percezione di equilibrio degli elementi, dissertando tra: caos cosmico, casualità, moti della terra, del cielo, del mare, idoli, divinità, miti, sacro, profano; inizio e fine di tutte le cose. Scrutando in tutte le direzioni in cerca di qualcosa in più di un silenzioso buio. Luca, oltre che un nome biblico, è casualmente l’acronimo di: Last Universal Common Ancestor, un archeobatterio vecchio quasi quattro miliardi di anni, che pare abbia vissuto in prossimità delle bocche idrotermali oceaniche, quanto di più vicino all’Eden. Una coincidenza o un segno del destino che suggerisce una verità che risiede dentro di noi, ci si chiede.

Mario Fiori, puteolano, si forma all’Accademia delle Belle Arti di Napoli con lo studio della scenografia, occupandosi per diversi anni di teatro e successivamente di pittura, arte che tutt’oggi pratica intensamente nella casa-studio del suo paese natale. La “costante ricerca di ordine e di purezza”, lo ha condotto ciclicamente in diverse fasi pittoriche che, dal quasi costante figurativismo, hanno lambito e talvolta sconfinato nell’astrattismo, tanto che sin dalle prime opere, ritraenti strumenti musicali, era già latente l’intenzione di estrarre un significato essenziale, cui tenderà tutta la sua indagine. La sua esigenza di ordine e di precisione trova un’evoluzione nella scomposizione geometrica e cromatica della scena. Una poetica dove “diviene estetico il puro atto costruttivo: combinare una verticale ed una orizzontale”, oppure due colori elementari, è già costruzione, ricercando delicati equilibri puramente geometrici, fondati sull’ortogonalità delle linee. Labirinti in cui non ci si perde, ma ci si ritrova. Dipingere, come mezzo per raggiungere ed esprimere una realtà morale superiore, il rigore stilistico delle forme geometriche, è secondo Fiori il sentire interiore di un uomo dall’animo sereno che aspira alla purezza, e per il quale la pittura, prima che un’esigenza estetico-figurativa, è esigenza spirituale: un ateismo religioso sottilmente intellettuale, con ordine, organizzazione, chiarezza mentale, armonia. I labirinti, si ricorda, hanno ispirato moltissimi artisti, nella letteratura e nelle arti grafiche; guardiani di tesori o luoghi sacri densi di percorsi tortuosi dal disegno inestricabile, a prima vista privi di via d’uscita, allegoria di una concezione di vita. I dipinti presentati riportano a cammini esistenziali in cui ci si trova di fronte a vicoli ciechi, imprigionati in grovigli ineluttabili di percorsi intricati e fuorvianti, luoghi in cui “ci si può smarrire intrappolati nei giri tortuosi e nei meandri dove la via si frantuma, si biforca, nasconde l’inganno. Labirinti che evocano idee di ostacoli, materiali e spirituali”. Mario Fiori, come Teseo, srotolando il suo ‘gomitolo rosso’ in queste opere, dà prova di quanto riesca a districarsi, traguardando l’uscita del proprio labirinto personale.

ELLEEMME Luciana Marangio. Artista napoletana con una solida formazione nel campo delle arti visive. Dopo aver intrapreso studi artistici, si è laureata in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti, dove ha affinato la sua sensibilità estetica e la padronanza delle tecniche visive. Parallelamente alla sua attività creativa, svolge il ruolo di docente di Storia dell’Arte, condividendo con passione le sue conoscenze e il suo amore per il patrimonio artistico. La sua produzione riflette l’intensità culturale della sua città natale. “Identità Partenopee trittico oracolare”, è il tema delle opere esposte, tre le domande poste all’oracolo: “Io chi sono? Da dove vengo? Dove vado?”. La domanda sull’identità, antica e sempre attuale, trova una base di risposta nella radice: “la terra che ci ha generato e accolto, l’aria che ci ha dato respiro e voce, l’acqua che ci ha cullato e intriso, ci forgia con la sua impronta, ci imprime la sua identità”. Questo è più vero, si afferma altresì, se quella terra è Partenope, Napoli, dove nascere “non è una collocazione geografica: è un destino. Una città che riafferma se stessa attraverso il cambiamento, rinnovando le sue stimmate e i suoi talenti. Che sembra immobile, inchiodata alla sua storia come all’arco marino suo golfo, eppure ancora capace di nuovo viaggio”, insegnando che “identità” non è restare identici a se stessi, ma evolvere senza disperdere la propria essenza. Chi siamo: Quale strada vuoi percorrere per capire chi sei, se non la via maestra? Spaccanapoli. Rettilineo che non ti aspetti nel cuore della città, che corre per più di un chilometro nel brulichio vociante del centro antico. Da dove veniamo: A Napoli, scavare dentro di sé per creare il seme dell’identità, è trovare Pyrkoilos (l’antro di fuoco) – Napoli/Vesuvio/Cratere. I napoletani sono “figli del Vesuvio”, scagliati all’aria dalla vagina antica che è il cratere, partenopea “origine del mondo”… Dove andiamo (?): L’oracolo ha scritto per Partenope un destino. E vivere a Partenope può spesso sembrare un castigo. Ma destino è pre-destinazione?, ci si interroga. Parte Nope, “soave e ipnotica, aveva levato il canto, certa della malia irresistibile del suo vibrato. Ma quell’uomo dall’aria scaltra, pur straziandosi al suo richiamo, aveva resistito alla seduzione. E alla fine non si era tuffato. Le avevano predetto che un giorno sarebbe accaduto; eppure, quando l’orizzonte inghiottì la nave, un peso calò sul cuore, oscuro e mesto: era finita, il fascino ormai leggendario non aveva più arpeggi per irretire i marinai. Quel peso la spinse giù. E lei si lasciò cadere, finché le scaglie screziate d’ambra e rubino non toccarono il fondo. Era finita… Forse la morte, da cui l’oracolo aveva predetto il fiorire della città, non era nella sua fine, ma nel rinnovare se stessa, nell’aprirsi, oltre il destino, a una destinazione sconosciuta.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it