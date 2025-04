POSITANO (Sa). “Positano in…Mostra”: l’Arte incontra le bellezze di un paesaggio da incanto!

Positano, scenario d’incanto e magia per un evento di eccellenza culturale da non perdere, l’occasione di vivere un’esperienza sotto tanti aspetti indimenticabile, un viaggio nell’Arte tra le perle, con la cittadina in parola senz’altro la prima, della Costiera Amalfitana.

Anche quest’anno, infatti, le sale dell’Ufficio del turismo “Luca Vespoli”, in Viale Regina Giovanna 13, ospitano fino a novembre: “Positano… in Mostra”, una manifestazione espositiva di grande rilievo e scontato successo, giunta alla sua quinta edizione.

In tanti mesi, a cominciare da questo corrente, ecco quindi un importante, qualificato excursus, plasmato delle opere di artisti che, con la loro sensibilità ed il loro estro, la loro straordinaria creatività, raccontano la cultura e l’anima di località, gemme preziose della Costiera, note in tutto il mondo per il loro paesaggio da cartolina ed i tanti tesori naturalistici.

<<Positano in Mostra si conferma come uno dei momenti più attesi dell’anno, evento ormai consolidato all’interno del quadro degli appuntamenti annuali della città, afferma il sindaco Giuseppe Guida. Questa manifestazione porta lustro e dà luce e voce ad un territorio noto in tutto il mondo per le sue bellezze naturalistiche e storiche. È un’occasione unica per unire arte e storia, valorizzando Positano come luogo di cultura, oltre che di incanto paesaggistico>>.

Viva soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere Giuseppe Vespoli, responsabile e organizzatore dell’evento, che sottolinea: “La quinta edizione di “Positano in Mostra” sta raccogliendo tantissimi frutti, dando a numerosi artisti l’opportunità di esporre le loro opere e, soprattutto, la possibilità di lasciare un segno tangibile della loro arte alla comunità. Ogni anno, infatti, alcune opere vengono donate al Comune di Positano e diventano parte del patrimonio comunale, a disposizione di tutti nei locali pubblici, affinché cittadini e visitatori possano goderne nel tempo”.

Positano si conferma, quindi, luogo dell’arte con un evento di grande spessore, capace di coniugare in modo unico diverse espressioni artistiche con il territorio, che diventa “preziosa cornice del bello”.

Gli appassionati d’arte e i semplici curiosi potranno ammirare le opere tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21, grazie ad un ricco calendario di appuntamenti, protagonisti diversi artisti e le loro interpretazioni della bellezza e della cultura, attraverso molteplici forme espressive.

Il programma completo di “Positano in… Mostra”: 5 – 30 aprile: Rossella De Luca; 9 – 17 maggio: Roberto Donatelli; 19 – 29 maggio: Giuseppe Centro; 10 – 15 giugno: Giuseppe Ruocco; 17 – 26 giugno: Jehoshua Cirollo; 28 giugno – 5 luglio: Arturo Amendolara; 7 – 27 luglio: Carlo Cordua; 29 luglio – agosto: Rocco Epifanio; 11 – 24 agosto: Mostra “VEP” – Raffaele Di Martino; 13 – 25 settembre: Marco Cecioni; 27 settembre – 10 ottobre: Lucio Finale; 12 – 24 ottobre: Fusco, Singa, Abagnale; 26 ottobre – 10 novembre: Massimo Rispoli.

Info: +39.089.812.25.35.

Autore: Gennaro D’Orio – doriogennaro@libero.it