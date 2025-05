PISA. “Viandanti. Pellegrini. Erranti . in cammino con Ulisse, Dante e Francesco”.

*Viandanti. Pellegrini. Erranti.* si propone come un viaggio contemplativo, volto al superamento della conoscenza di ciò che è reale, invitando il pubblico ad esplorare l’inconscio e l’intangibile.

L’artista racconta un viaggio interiore, come un viandante costruisce le sue visioni, strade e utopie. Si misura con le debolezze umane, evidenziando gli aspetti più controversi della vita umana.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio alla scoperta della propria interiorità, tre guide d’eccezione: *Ulisse, Dante e San Francesco d’Assisi* che guideranno lo spettatore nell’analisi di tre diversi aspetti della natura umana.

Tramite Dante si approfondirà il viaggio della conoscenza e della mente, con Ulisse il corpo e la ricerca concreta della scoperta del mondo e con San Francesco lo spirito, la ricerca e la scoperta della propria spiritualità.

La mostra presso la *Chiesa di Santa Maria della Spina a Pisa* è organizzata *da Archeion-Archivio Ciro Palumbo* in collaborazione con *TAIT Gallery*, con il patrocinio del *Consiglio Regionale della Toscana e del Comune di Pisa *e i contributi di* Davide Rondoni *e* Riccardo Ferrucci.*

Info:

Viandanti. Pellegrini. Erranti. In cammino con Ulisse, Dante e Francesco

Santa Maria della Spina, Pisa

Lungarno Gambacorti, 56125 Pisa PI

Dal 9 al 25 maggio 2025

Conferenza Stampa 9 maggio ore 11:00

Fonte:

*Studio d’Arte Palumbo* – Via Modena, 58 – 10153 Torino

Tel. +39 011 237553 – Mobile +39 347 8143278

studiodartepalumbo@gmail.com – www.palumbociro.it